Evacuada al hospital una mujer de 73 años afectada en el incendio de una casa en Málaga capital

Archivo - Fachada del Hospital Regional de Málaga - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

MÁLAGA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 73 años de edad ha precisado traslado hospitalario tras resultar afectada en el incendio de una casa registrado en la madrugada de este viernes 17 de julio en Málaga capital, según informa el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía.

Varios vecinos han avisado pocos minutos antes de las 04.00 horas de un incendio en una casa de la calle Camino Soliva del Cañaveral en la que podía haber una persona en el interior.

Acto seguido se activo de inmediato a Bomberos de Málaga, Policía Local y Nacional y Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061. Los efectivos sanitarios desplazados han confirmado el traslado de una mujer de 73 al Hospital Regional de Málaga.