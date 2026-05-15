Los éxitos de Fórmula V sonarán en 'S!ngulares' 2026 - PROCULTURA

MÁLAGA 15 May. (EUROPA PRESS) -

Fórmula V, una de las bandas fundamentales en la música pop española de los años 60 y 70, se suma al cartel de 'S!ngulares' 2026. El cantante, fundador y alma del grupo, Paco Pastor, encabeza la formación que reverdecerá sus éxitos el próximo 1 de octubre en el Teatro Cervantes de Málaga.

Las entradas para ver a Fórmula V salen a la venta este viernes a un precio de 14 a 42 euros, según han informado en un comunicado. Paco Pastor (voz), Gianni Scavini (teclados), Aarón López (guitarra), Juan Flores (batería) y Francisco Martín (bajo) componen la alineación de los actuales Fórmula V, una agrupación que cocinó entre 1968 y 1975 un puñado de canciones que forman parte de la memoria histórica de nuestro país.

Los autores de las míticas 'Cuéntame' (69) y 'Eva María' (73) traerán a Málaga un show único e irrepetible en el que se unen canciones, emociones y diversión con un sonido contundente y una extraordinaria puesta en escena.

'La playa, el sol, el mar, el cielo y tú' (de 68, primera canción que se coló entre las diez más vendidas), 'Tengo tu amor' (primer número 1, también en 1968), 'Cenicienta' (69), 'Ahora sé que me quieres' (71), 'Vacaciones de verano' (72), 'La fiesta de Blas' (último número uno, de 1974) y 'Loco, casi loco' (74) son sólo algunos de los temas.

Una banda que se valió de las firmas de los compositores Herrero y Armenteros (autores de casi todos sus hits) y de la producción de Maryní Callejo para convertirse en el perfecto ejemplo de un pop alegre y divertido lanzado a través del formato single y destinado al consumo rápido y al éxito veraniego.

Todos ellos sonarán en un encuentro musical intergeneracional. El concierto de Fórmula V se une así a un ciclo que ya ha anunciado y puesto a la venta las actuaciones de Ocean Colour Scene (29 de septiembre), José Mercé (3 de octubre), Rafa Sánchez (7 de octubre) y OBK (10 de octubre). El resto de la programación de 'S!ngulares' 2026 se anunciará próximamente.