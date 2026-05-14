Bolaños asegura que con Montero "nada será como hasta ahora" y afea a Moreno que "sólo se dedique a cantar"

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en un acto de partido. - PSOE GRANADA

BAZA (GRANADA), 14 (EUROPA PRESS)

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha subrayado que si la secretaria general del PSOE-A y candidata a la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, es la próxima presidenta de la Junta de Andalucía, "nada será como hasta ahora" y ha criticado que mientras ella "habla todos los días de propuestas en sanidad, educación, vivienda, universidad, igualdad o de futuro, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, se dedica a cantar y a no decir nada".

En un acto público en Baza (Granada) junto a la candidata del PSOE de Granada al Parlamento andaluz, María Ángeles Prieto, y al secretario general del PSOE de Baza, Manuel Gavilán; Bolaños ha señalado que "solo con escuchar a Montero y a un candidato en la nada más absoluta, la decisión el próximo domingo es bien sencilla".

Hay una opción que representa el PSOE que "puede cambiar las cosas y otra que va a hacer que todo siga yendo a peor", en referencia al PP, ha señalado el también secretario de Justicia del PSOE.

"El domingo está en juego que una persona enferma reciba atención en un tiempo razonable, un diagnóstico precoz y un tratamiento rápido y eficaz", ha afirmado, para asegurar en que "si gobierna Moreno a una mujer de más de 50 años le pueden decir, lo siento su diagnóstico ha sido tardío y no sabemos qué le podemos hacer mientras que si gobierna Montero, le dirán la hemos cogido a tiempo, saldrá sana y salva".

A juicio de Bolaños, "no hay color". "En materia de feminismo tampoco, ya que todos los avances de la historia de la democracia de este país han venido de la mano del PSOE", ha destacado, para incidir en que "este domingo es vida o muerte para las mujeres andaluzas".

Tras comparar a Moreno con Ayuso por "no creer en el Estado del Bienestar", Bolaños ha censurado que la derecha "aprieta" a la universidad pública para favorecer el negocio de la privada y ha criticado su política de vivienda bajo el lema de "quien pueda que se la pague y quien no ajo y agua", pese a que muchos jóvenes, personas de mediana edad y mayores tienen "dificultades" para acceder a una vivienda.

Por su parte, Prieto ha advertido a la ciudadanía de Baza y su comarca que en las elecciones del próximo 17M "se decide si queremos servicios públicos o seguir con la máquina de destrucción que representa Moreno". "Toca elegir si queremos recuperar el hospital de Baza o queremos que el PP continúe su desmantelamiento. Moreno Bonilla o la mejora del hospital, las dos cosas son incompatibles", ha apuntado para añadir que la educación pública "también está en juego". "No queremos que se cierre ni un solo colegio en el medio rural, eso supondría que nuestros pueblos se apaguen", ha remarcado.

Según la candidata socialista, "vivir en una zona alejada de la capital no debe suponer una desventaja" y ha aludido a la problemática del acceso a la vivienda. "El proyecto de Montero se compromete a construir 10.000 viviendas en la provincia y facilitar el alquiler asequible en zonas rurales a la ciudadanía en general y a la juventud, en particular".

"Es ahora o nunca", ha subrayado la socialista para reconocer que "si Andalucía resiste pese a las políticas privatizadoras de Moreno es gracias al Gobierno de España". "Hoy en esta tierra hay más empleo, mejores pensiones, becas y derechos laborales es gracias a las medidas de Pedro Sánchez, de cuyas rentas está viviendo el gobierno andaluz del PP", ha apostillado.

Por último, ha llamado al electorado a "concentrar el voto en el PSOE para sacar a Moreno de San Telmo. Nos va la vida ello y, muy especialmente, a las mujeres andaluzas porque se ha demostrado que el destrozo de los servicios públicos nos perjudica a nosotras".

Por su parte, el secretario general del PSOE de Baza ha llamado a los bastetanos a votar al PSOE frente a un Moreno que "nos ha dejado tirados tras haber prometido mucho en todos los ámbitos". "Todo eso son ahora incumplimientos como la autovía del Almanzora hasta Baza, la carretera Baza-Benamaurel, los intercambiadores de transporte de Baza y Huéscar, la mejora de la sanidad, el impulso al patrimonio o a la agricultura", ha concluido.

