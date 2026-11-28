Sea Life Benalmádena en una imagen de archivo - SEA LIFE BENALMÁDENA

BENALMÁDENA (MÁLAGA), 28 (EUROPA PRESS)

La experiencia inmersiva Animal Crossing: New Horizons vuelve a Sea Life Benalmádena (Málaga). Se trata de un recorrido divertido y educativo que conecta el descubrimiento de criaturas marinas dentro del videojuego, con la experiencia de poder verlas en vivo y en directo, en el corazón del acuario.

Así, a partir del 1 de diciembre de 2026 y hasta el 28 de febrero de 2027, los visitantes contarán con un guía muy especial, como es el búho Sócrates, director del museo de Animal Crossing, un apasionado del mundo marino que acompañará a pequeños y mayores a descubrir las especies que habitan en Sea Life Benalmádena.

A través de sus relatos y sus conocimientos marinos, Sócrates tiende un puente entre la imaginación y la ciencia, ampliando la experiencia de 2024 e invitando a todos a explorar el mundo marino de forma diferente, según han explicado desde el acuario.

La experiencia se completa con diferentes propuestas que permitirán a los visitantes adentrarse aún más en el universo Nintendo. Durante el recorrido, los visitantes podrán participar en una búsqueda de sellos de personajes de Animal Crossing: New Horizons, como Minina, Kaimán y Colmillo, entre otros.

Tras visitar todos los puestos de sellos y haber reunido la colección completa, conseguirán un sello final exclusivo. De la mano de Sócrates, los visitantes podrán descubrir la isla que Sea Life tiene en el videojuego Animal Croosing: New Horizons, aprender muchas curiosidades sobre las increíbles especies que habitan en ella, convertirse en exploradores para buscar a Gulliver, la gaviota náufraga, y excavar como auténticos arqueólogos para descubrir fósiles marinos prehistóricos.

Además, el acuario organizará encuentros especiales 'Meet & Greet' con algunos de los personajes más reconocidos de la saga, como Tom Nook y Canela, ofreciendo a los visitantes la posibilidad de hacerse una foto de recuerdo. Las fechas y horarios del Meet&Greet se comunicarán a través de los canales oficiales de Sea Life Benalmádena. La experiencia concluye en la tienda, donde los visitantes podrán llevarse un recuerdo con productos exclusivos de Animal Crossing.

La directora de Marketing de Sea Life Benalmádena, María Morondo, ha destacado "el valor de esta colaboración para acercar la biodiversidad marina a todos los públicos".

"Tras la gran acogida de la edición anterior, estamos felices de anunciar la nueva edición de la experiencia Animal Crossing: New Horizons , una combinación única para que las familias disfruten de una visita diferente, manteniéndonos fieles a nuestra misión: educar, asombrar y concienciar sobre la importancia de proteger los mares y océanos del mundo", ha añadido.

Por último, ha valorado que, con esta iniciativa, Sea Life Benalmádena vuelve a apostar por propuestas que combinan ocio y educación ambiental, ofreciendo a las familias la oportunidad de descubrir el fascinante mundo submarino a través de uno de los videojuegos más populares de los últimos años".