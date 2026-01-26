Expertos advierten de que febrero podría traer un repunte de gripe con mayor impacto en niños

Adelaida Sánchez, jefa del servicio de Pediatría del Hospital Quirónsalud Marbella (Málaga) - QUIRÓNSALUD

MARBELLA (MÁLAGA), 26 (EUROPA PRESS)

Los expertos, tras la onda epidémica actual de gripe, advierten de que podría producirse una segunda ola en febrero-marzo, previsiblemente asociada a gripe B. La incidencia descendió tras el puente de diciembre, pero la vuelta al entorno escolar y a la actividad habitual ha favorecido un nuevo incremento de casos que podría intensificarse en las próximas semanas.

Por ello, la doctora Adelaida Sánchez, jefa del servicio de Pediatría del Hospital Quirónsalud Marbella (Málaga), ha señalado que esta temporada ha mostrado un patrón claro por edades: "Los datos de vigilancia y la actividad asistencial coinciden en que los niños y adolescentes han concentrado la mayor parte de los contagios, especialmente el grupo de cinco a 19 años, seguido de los menores de cuatro".

Según ha explicado la doctora Sánchez, "esto es esperable en una fase de alta circulación viral, ya que los menores suelen actuar como amplificadores del virus en el entorno comunitario y escolar".

Durante estos días es habitual que las familias duden entre gripe y catarro común, han señalado desde Quirónsalud en un comunicado. La diferencia principal suele apreciarse en el inicio de los síntomas: "La gripe aparece de forma brusca, con fiebre alta repentina, malestar intenso, dolor muscular, cefalea y tos irritativa, mientras que los catarros progresan más lentamente y se manifiestan sobre todo con congestión nasal, estornudos y febrícula o ausencia de fiebre. Cuando un niño comienza de repente con fiebre elevada y un decaimiento marcado, es más probable que se trate de gripe", ha señalado la especialista.

La mayoría de los casos en niños sanos pueden manejarse en casa, manteniendo una correcta hidratación, controlando la fiebre con antitérmicos prescritos por un profesional, realizando lavados nasales si hay congestión y asegurando descanso y vigilancia.

Sin embargo, existen señales que justifican acudir a Urgencias. Así, Sánchez ha detallado que es "dificultad respiratoria o respiración muy rápida, hundimiento de costillas, fiebre persistente más allá de 72 horas, rechazo de ingestas o signos de deshidratación en lactantes, somnolencia excesiva, irritabilidad inusual, dolor torácico, vómitos continuados o cualquier deterioro evidente del estado general. También debe valorarse consulta precoz en bebés muy pequeños o en niños con enfermedades crónicas".

Esta temporada predomina un nuevo clado del virus de la gripe A que presenta cambios genéticos asociados a una mayor transmisibilidad, aunque no se ha observado que cause cuadros más graves que en años anteriores. Aun así, su elevada capacidad de contagio incrementa las probabilidades de que aparezcan complicaciones, especialmente en personas vulnerables.

"La gripe no es una enfermedad banal", ha recordado la pediatra. "Aunque la mayoría de los niños evolucionan bien, es importante saber identificar los signos de alarma para consultar a tiempo", ha añadido.

En Andalucía, todos los niños y niñas de entre seis y 59 meses --hasta cuatro años y once meses-- están incluidos en la vacunación antigripal gratuita dentro del calendario de la campaña 2025-2026, lo que significa que la vacuna se administra sin coste para las familias, como parte de la campaña pública liderada por la Junta de Andalucía.