Expertos alertan de que la obesidad y el aumento del consumo de alcohol entre jóvenes puede disparar el cáncer de hígado

Málaga ha acogido la clausura de la Semana de las Enfermedades Hepáticas en Andalucía, centrada en la prevención

MÁLAGA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El cáncer de hígado, cuya incidencia está evolucionando, ya representa el 2,3% de todos los tumores y el sexto en prevalencia en España. Es el segundo tipo de cáncer que más años de vida resta a la población y que además puede experimentar un gran crecimiento, asociado a la obesidad y a un consumo de alcohol que comienza cada vez en edades más tempranas y que no para de crecer entre adolescentes y jóvenes.

De hecho, el alcohol está detrás de más del 60% de los casos de cáncer de hígado, por lo que la Asociación Española para el Estudio del Hígado (AEEH) se ha marcado el objetivo de concienciar a los jóvenes sobre el peligro del consumo de alcohol para el hígado.

Este aspecto ha centrado buena parte de la Semana de las Enfermedades Hepáticas en Andalucía, que ha incluido sesiones, talleres y encuentros entre especialistas y actividades divulgativas dirigidas a centros educativos de las ocho provincias andaluzas. La semana ha finalizado este pasado viernes con un acto en el Ayuntamiento de Málaga.

Coordinada por el doctor Raúl Andrade, director de la UGC de Digestivo del Hospital Universitario Virgen de la Victoria y catedrático de Medicina de la Universidad de Málaga, esta jornada ha tratado de hacer balance sobre la evolución de estas patologías, dar a conocerlas en la sociedad y sobre todo concienciar sobre la importancia de su detección y tratamiento precoz.

Y es que, cada año se diagnostican en España 6.600 nuevos casos de cáncer de hígado y el problema es que aproximadamente la mitad son de pacientes con la enfermedad en un estadio ya muy avanzado. Si se diagnosticaran en sus primeras fases, multiplicarían hasta por cinco sus posibilidades de supervivencia, pero un 50% de las veces se llega tarde.

En este sentido, Andrade ha apostado por el trabajo conjunto en la prevención de este tipo de enfermedades. "Debe involucrarse la sociedad en su conjunto, bien mediante iniciativas no gubernamentales (ONG, asociaciones de pacientes), como también a través de las administraciones públicas entre las que singularmente las corporaciones locales, por su cercanía al ciudadano, jugarían un papel de especial relevancia", ha destacado.

Además, el pasado jueves impartió también una charla a alumnos del Colegio Sagrado Corazón Bachillerato - Fundación Spínola sobre la prevención de las enfermedades hepáticas.

HÍGADO GRASO

Junto con el consumo de alcohol, otra causa que viene cobrando importancia en el cáncer de hígado es la acumulación de grasa en el hígado (hígado graso), cuyos factores de riesgo son el sobrepeso, la diabetes tipo 2, el colesterol y la presión arterial alta (HTA). También este ha sido un tema a debate en esta Semana de las Enfermedades Hepáticas.

La Enfermedad Hepática Metabólica (HEPmet) o esteatosis hepática, más conocida como hígado graso, afecta a más de dos millones en Andalucía. Aunque la hepatitis alcohólica y la hepatitis C siguen siendo los causas predominantes de hepatocarcinoma, los expertos señalan que el hígado graso "va a ser un factor de riesgo cada vez más importante en el cáncer de hígado, dado que se vincula principalmente a la gran epidemia del siglo XXI, que es la obesidad".

Además, aunque no todos los casos de NASH tienen que ver con el sobrepeso, la mayoría sí están relacionados y esta es la razón de que el hígado graso ya sea la primera causa de enfermedad hepática crónica, apuntan.

Es por ello por lo que la gran preocupación de los expertos es que la prevalencia creciente del hígado graso, asociada a factores de riesgo cada vez más comunes en la sociedad actual, pueda llegar a disparar los nuevos casos de cáncer de hígado.

En concreto, estiman que el hígado graso estará detrás de la mayoría de cánceres hepáticos en apenas una década y alarma especialmente su impacto en la población más joven, pues "ocho de cada diez adolescentes con obesidad presentan hígado graso".

MÁLAGA QUIERE SER CIUDAD LIBRE DE HEPATITIS C

En la sesión de clausura en Málaga de la Semana de las Enfermedades Hepáticas han intervenido, además de Andrade, el doctor Manuel Romero, de la UGC Aparato Digestivo del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla; Eva Pérez, Presidenta de la Federación Nacional de Enfermos y Trasplantados Hepáticos (Fneth); Miguel Angel Guzmán, Viceconsejero de Salud y Consumo de Andalucía; Pedro Navarro, Presidente del Colegio de Médicos de Málaga, y Francisco de la Torre, el alcalde de la ciudad.

Asimismo, el Hospital Universitario Costa del Sol, en Marbella, acogió una mesa informativa sobre la concienciación y cribado del virus de la hepatitis C, que es la segunda causa relacionada con el cáncer de hígado. Se estima que en Málaga hay todavía un tercio de los pacientes con infección activa por hepatitis C a las que habría que diagnosticar y tratar, señalan desde la AEEH.

Para aspirar a convertirse en una Ciudad Libre de Hepatitis C en 2024, Málaga acaba de adherirse a #hepCityFree, una iniciativa que pretende acelerar la eliminación de la hepatitis C --una infección viral crónica para la que no existe vacuna-- de acuerdo con los objetivos marcados por la OMS. Con esta incorporación, Andalucía cuenta ya con cinco ciudades adheridas a este movimiento, liderado por la Alianza para la Eliminación de las Hepatitis Víricas en España (AEHVE) y del que ya forman parte Sevilla, Granada, Córdoba y Écija.

"La reciente adhesión del Ayuntamiento de Málaga al conjunto de ciudades 'libres de hepatitis C' es un excelente primer paso, pero hacen falta muchas más acciones tanto de carácter informativo como de rango normativo para mejorar la salud hepática de la población", ha señalado Andrade al respecto.