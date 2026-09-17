La Expo de Arte Cofrade de Bobadilla Estación en Antequera reunirá a 21 formaciones musicales y 70 actividades

Cartel Expo de Arte Cofrade de Bobadilla Estación en Antequera - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La undécima Expo de Arte Cofrade de Bobadilla Estación, ubicada en la localidad malagueña de Antequera, reunirá los días 17 y 18 de octubre a 177 participantes, 21 formaciones musicales y más de 70 actividades relacionadas con la Semana Santa. Dos jornadas para reunir a participantes vinculados a las hermandades, la música procesional, la artesanía y otros ámbitos profesionales del sector.

El vicepresidente de la Diputación de Málaga y diputado de Cultura, Manuel López Mestanza, ha abierto la presentación de la nueva edición y ha defendido que, "más allá de las imágenes, los pasos o la orfebrería, existe algo que es muy importante, que es el conocimiento, el oficio, las horas de trabajo, personas que han aprendido de otras personas".

La edición de 2025 registró alrededor de 15.000 visitantes durante dos jornadas dispuestas para, afirma López, "reivindicar el carácter cultural de la Semana Santa y poner el foco en los oficios, conocimientos y procesos de elaboración vinculados al mundo cofrade", ha aseverado.

"Esto es cultura, cultura en mayúsculas", ha afirmado López Mestanza, quien ha destacado el papel de la Expo a la hora de mostrar aspectos que habitualmente no son visibles para el público, como el bordado, la orfebrería, el cuidado de los instrumentos o la construcción de elementos vinculados a la tradición de Semana Santa.

Entre las 21 agrupaciones musicales que participarán en la XI edición de la Expo de Arte Cofrade de Bobadilla Estación, destaca la presencia de una banda que se desplazará desde Ceuta, hecho que ha destacado el delegado territorial de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía en Málaga, Carlos García, quien ha agradecido "el enorme esfuerzo" que supone este desplazamiento para esta banda "con la situación que atraviesa la ciudad autónoma".

También ha señalado que la Expo "ya no es un experimento", sino que se ha convertido en un referente "en toda Andalucía y fuera de Andalucía" para el conjunto del sector vinculado a la cultura cofrade.

García ha valorado el compromiso de la banda para viajar hasta Bobadilla Estación y ha apuntado que "la existencia de una lista de espera de formaciones interesadas en participar refleja la evolución alcanzada por la muestra", declarada Fiesta de Interés Turístico Provincial.

Asimismo, ha destacado que el trabajo relacionado con el mundo cofrade se desarrolla durante todo el año, pese a que su presencia pública se concentre especialmente durante la Semana Santa. "La mayor parte de nosotros pensamos en el mundo cofrade del Domingo de Ramos o, como mucho, cuando empieza la Cuaresma", ha señalado. "Y realmente el trabajo es durante todo el año", ha añadido.

La presidenta de la Entidad Local Autónoma de Bobadilla Estación, Diana Ramos, ha destacado la evolución de la muestra y ha señalado que esta edición puede alcanzar "cifras históricas", que ha atribuido el crecimiento del evento al trabajo conjunto de las instituciones, colectivos y vecinos implicados en su organización.

El representante de la Comisión Organizadora ha destacado igualmente el "enorme reconocimiento musical" que tiene la Expo de Arte Cofrade de Bobadilla, con agrupaciones "del más alto nivel".

Además de la banda ceutí, el sábado 17 de octubre estará la agrupación musical Santa María Magdalena de Arahal, "sin duda una formación de enorme prestigio y trayectoria dentro de la música procesional".

Mientras que el domingo 18 de octubre será el turno de la banda de cornetas y tambores de Nuestra Señora del Rosario Coronada de Cádiz; "una de las bandas más reconocidas del panorama cultural y musical de Andalucía, una banda que la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía eligió para que fuese la banda sonora de la promoción del turismo de Andalucía para el mundo", ha precisado García.

El delegado ha incidido en que, "parafraseando a nuestros queridos comparsistas y chirigoteros gaditanos, querría decir que, cuando suena la banda del Rosario de Cádiz, lo que está sonando es el turismo de Andalucía", ha concluido.

El comisario de la Expo, Francisco González Muñoz, ha destacado la colaboración institucional que permite mantener la celebración y ha defendido el valor de disponer de una jornada dedicada a mostrar y revivir distintos aspectos de la cultura cofrade, y "la unión de todos los vecinos, hermanos y colaboradores para que esto sea posible".