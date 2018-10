La exposición 'Socios a cuatro manos' "resucita" al artista Quico Rivas en diálogo con su amigo Gonzalo Torné

Publicado 19/10/2018 15:26:37 CET

MÁLAGA, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Arte Contemporáneo de Málaga acoge hasta el 6 de enero de 2019 la exposición 'Socios a cuatro manos', un diálogo entre los artistas Gonzalo Torné y Quico Rivas que crearon entre 2005 y 2007, de la que Torné ha asegurado que "con ella resucita también Quico, porque está en esos cuadros".

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y el artista Gonzalo Torné han presentado este viernes la muestra --comisariada por Fernando Francés--, que reúne 36 pinturas y 'collages' en las que Torné y Rivas --fallecido en 2008-- hablan sobre música, cine, toros y flamenco a través del "apropiacionismo".

La exposición es, además, un homenaje a Quico, ya que surgió en un momento en el que ambos estaban deteriorados, ha explicado Torné, que ha precisado también que es una obra "no premeditada", pues surgía de conversaciones que ambos mantenían durante su estancia en Grazalema o el parador nacional de Ronda, entre 2005 y 2007.

"Lo que tienen estas obras es que es como un diálogo entre nosotros dos. El espíritu que hay en ella es como de defensa, de protección, aunque no estábamos ni tristes ni amargados porque hablábamos del flamenco", ha resaltado el artista.

Sin embargo, en este ambiente intuían "la mano blanca de la guadaña" --en alusión a uno de los cuadros de la exposición-- "que aunque no hablábamos de ella sabíamos que estaba por allí dando vueltas", ha afirmado, si bien ha recordado: "Allí teníamos la sensación de que estábamos seguros".

Aunque las ideas surgían en la serranía de Ronda a veces se las enviaban uno a otro por correo cuando Torné regresaba a su estudio de Girona. "Así la obra circulaba de un lado para otro hasta que llegaba el siguiente verano y nos sentábamos en Grazalema y cambiábamos un poco allá", ha precisado.

Todo esto surgió un día en el estudio de Torné cuando tenía otra serie guardada de estilo apropiacionista sobre Goya y Velázquez en la que se dijo "ahora como no se con qué pintor meterme y garabatearlo encima me he cogido mis dibujos de niño".

Torné ha recordado que Rivas era "un gran conversador, analista y rebelde", y que ambos no han inventado el apropiacionismo. "La técnica no es nuestra, hasta los primeros grabados de Goya eran apropiacionismo de Velázquez", ha especificado.

Así, en las obras de la exposición se pueden ver fotogramas de películas como 'Un perro andaluz' de Buñuel, imágenes de los Beatles, de tauromaquia o la famosa fotografía de la Guerra Civil hecha por Robert Capa.

"Todas las obras están hechas en el ambiente, la reflexión, la situación especial, difícil de problemas de salud de Quico Rivas que al final produjo su fallecimiento, en un ambiente muy cercano, en la serranía de Ronda, en Grazalema", ha apuntado, por su parte, De la Torre.