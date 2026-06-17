Extinguido el incendio forestal declarado en un paraje de Almogía (Málaga)

Incendio declarado en un paraje del municipio malagueño de Almogía - PLAN INFOCA

MÁLAGA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, Plan Infoca, ha dado por extinguido el incendio declarado en un paraje del municipio malagueño de Almogía.

Así, el fuego, que se ha declarado sobre las 14,15 horas en el paraje Sierra Blanquilla, ha quedado extinguido a las 18,15 horas, según han informado desde el Plan Infoca en un mensaje en redes sociales recogido por Europa Press.

En un primer momento se han desplazado hasta el lugar del incendio un helicóptero ligero, dos grupos de bomberos forestales, un técnico de operaciones, un agente medioambiental y una autobomba