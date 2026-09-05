Extinguido un incendio en una nave industrial del Polígono Industrial Cantarranas de Coín (Málaga)

Imagen de un incendio en una nave industrial del Polígono Industrial Cantarranas de Coín (Málaga).
Imagen de un incendio en una nave industrial del Polígono Industrial Cantarranas de Coín (Málaga). - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA
Europa Press Andalucía
Publicado: sábado, 5 septiembre 2026 22:12
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MÁLAGA 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los bomberos del Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga han intervenido este sábado en el incendio de una nave industrial destinada a supermercado situada en la calle Arquímedes, en el Polígono Industrial Cantarranas de Coín (Málaga).

Según ha detallado el Consorcio en un comunicado, el aviso se recibió a las 17,45 horas y hasta el lugar se desplazaron dotaciones de los parques de Coín y Alhaurín de la Torre. El fuego afectó a varias neveras de congelados, aunque los efectivos consiguieron controlar rápidamente las llamas y evitar que se propagaran a otros elementos almacenados en las inmediaciones.

Asimismo, ha indicado que el incendio no ha registrado daños personales y que se encuentra extinguido, aunque los bomberos continúan trabajando en el lugar para completar las labores de ventilación.

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