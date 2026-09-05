Extinguido un incendio en una nave industrial del Polígono Industrial Cantarranas de Coín (Málaga)

Imagen de un incendio en una nave industrial del Polígono Industrial Cantarranas de Coín (Málaga). - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los bomberos del Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga han intervenido este sábado en el incendio de una nave industrial destinada a supermercado situada en la calle Arquímedes, en el Polígono Industrial Cantarranas de Coín (Málaga).

Según ha detallado el Consorcio en un comunicado, el aviso se recibió a las 17,45 horas y hasta el lugar se desplazaron dotaciones de los parques de Coín y Alhaurín de la Torre. El fuego afectó a varias neveras de congelados, aunque los efectivos consiguieron controlar rápidamente las llamas y evitar que se propagaran a otros elementos almacenados en las inmediaciones.

Asimismo, ha indicado que el incendio no ha registrado daños personales y que se encuentra extinguido, aunque los bomberos continúan trabajando en el lugar para completar las labores de ventilación.