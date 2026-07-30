Factoría Echegaray busca a tres intérpretes para montar su primera producción de la temporada 2026/2027

El director y autor de 'ROSS', Mario Muñoz. - TEATRO CERVANTES

MÁLAGA 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Factoría Echegaray ha anunciado que se encuentra en busca de tres intérpretes con formación o experiencia en danza contemporánea, teatro físico o disciplinas de movimiento para montar 'ROSS', su primera producción de la Temporada 2026-27.

'ROSS' es una investigación coreográfica con elementos de teatro físico con la que Muñoz resignifica el texto lorquiano 'Doña Rosita la soltera' que se ensayará entre el 1 de octubre y el 11 de noviembre y se exhibirá en el Teatro Echegaray de jueves a sábado entre el 12 y el 21 de noviembre

Su autor y director, Mario Muñoz, subirá el próximo mes de noviembre a las tablas del Teatro Echegaray esta hibridación de coreografías, teatro físico y otros recursos escénicos con dos actrices-bailarinas y un actor-bailarín.

Los aspirantes a protagonizar la pieza de teatro-danza pueden inscribirse al casting hasta el próximo 30 de agosto en la web del Teatro Echegaray, donde también se pueden descargar las separatas necesarias para las pruebas.

Las citaciones para las audiciones se enviarán el 2 de septiembre, y las pruebas para escoger al trío protagonista se celebrarán entre el 16 y el 18 de septiembre.

Los requisitos generales, expresados por el propio Teatro Echegaray a través de un comunicado, consisten en una formación o experiencia en danza contemporánea, teatro físico o disciplinas del movimiento; un buen dominio corporal, disponibilidad para participar y capacidad para trabajar desde la improvisación, la composición de movimiento y la investigación escénica.

En este proceso se valorará especialmente los conocimientos de otros estilos de danza, la capacidad vocal o de canto y el manejo de cualquier tipo de instrumentos musicales.

PERFILES BUSCADOS

Desde el propio Teatro Echegaray han especificado los tres diferentes perfiles buscados por Muñoz para este espectáculo así como lo que se valorará de cada uno.

El primero de los perfiles corresponde a un intérprete masculino de entre 30 y 45 años. Muñoz busca un intérprete con fuerte presencia escénica, capacidad de liderazgo y gran expresividad física. El personaje requiere de un sólido dominio de la interpretación textual, así como la capacidad de sostener un recorrido dramático de gran intensidad emocional.

Asimismo, el intérprete deberá integrar el trabajo actoral con el movimiento, por lo que se requiere un buen control corporal y experiencia en la ejecución de partituras de movimiento. Para este puesto se valorará la capacidad bocal el manejo de instrumentos y la experiencia en teatro físico.

El segundo de los perfiles busca a una intérprete femenina de entre 26 y 40 años. Para esta intérprete se busca un perfil con gran sensibilidad corporal, escucha escénica y capacidad para construir la dramaturgia desde el movimiento. Desde el Teatro Echegaray aseguran que es imprescindible un alto dominio del cuerpo, así como experiencia en composición coreográfica, partituras de movimiento e improvisación.

En la búsqueda de este perfil se valorará especialmente la capacidad vocal y experiencia en canto, conocimientos de otros estilos de danza y el manejo de instrumentos musicales.

El último de los perfiles estará centrado en una intérprete femenina de entre 24 y 45 años. En este caso, se busca una intérprete versátil, con capacidad para transitar entre diferentes registros físicos y escénicos, que asuma distintas funciones dramatúrgicas a lo largo de la pieza.

Para este perfil es imprescindible contar con un sólido dominio corporal y formación o experiencia en danza contemporánea, teatro físico o flamenco, así como nociones de composición de movimiento e improvisación. En este caso se valorará especialmente la capacidad vocal y experiencia en canto, los conocimientos de otros estilos de danza y el manejo de instrumentos musicales.