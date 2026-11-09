La Factoría Echegaray de Málaga estrena 'RSS', una reinterpretación contemporánea de 'Doña Rosita la soltera' de Lorca

El equipo de 'RSS'. - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

MÁLAGA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

Factoría Echegaray estrena el próximo jueves, 12 de noviembre, 'ROSS', el nuevo montaje de Mario Muñoz inspirado en 'Doña Rosita la soltera', de Federico García Lorca. El espectáculo inaugura la undécima temporada de la productora municipal y ofrecerá seis funciones en el Teatro Echegaray los días 12, 13, 14, 19, 20 y 21 de noviembre.

Irene Fernández, Joane Ros y Alba Selva, seleccionadas mediante una convocatoria pública de Factoría Echegaray, interpretan a las integrantes de una compañía de teatro que prepara una puesta en escena de 'Doña Rosita la soltera', según ha detallado el Consistorio malacitano en una nota. Este proceso de creación "sirve de punto de partida para una revisión de la obra de Federico García Lorca, cuya protagonista pasa años esperando el regreso de su prometido".

Mario Muñoz traslada al presente los conflictos del texto original mediante una puesta en escena que combina danza, teatro físico y otros recursos escénicos. El montaje aborda el paso del tiempo, las expectativas y las consecuencias de aferrarse a ideales que no llegan a cumplirse. "¿Qué hacemos mientras esperamos que nuestra vida suceda?", se pregunta el director.

Formado en Dirección Escénica y Dramaturgia en la Escuela Superior de Arte Dramático de Málaga, Muñoz ha destacado la importancia de regresar a la ciudad donde estudió para desarrollar este proyecto de la mano de Factoría Echegaray. "Mi responsabilidad con esta obra no es hacer justicia al texto de Lorca, sino acercarme a él desde el presente y descubrir qué sucede cuando sus preguntas se encuentran con nuestro tiempo", ha señalado el director en sus notas sobre el montaje.

Factoría Echegaray, la productora municipal de Málaga Procultura, cumple diez años de trayectoria con 59 montajes estrenados desde su puesta en marcha en 2016. Tras 'ROSS', la temporada 2026-2027 continuará con 'El declive', de Miguel Romero Esteo, del 15 al 24 de abril; 'Esperar qué', de Yanina Marini, del 17 al 26 de junio; y '¿Cómo puedo no ser Montgomery Clift?', de Alberto Conejero, del 22 al 31 de julio de 2027. Esta última producción forma parte de Factoría Invita, una nueva línea que incorpora a autores consolidados del panorama teatral nacional.

Las funciones de 'ROSS' tendrán lugar los días 12, 13, 14, 19, 20 y 21 de noviembre, a las 20,00 horas, en el Teatro Echegaray. Las entradas, con un precio único de quince euros y promoción 2x1 en todas las representaciones, están disponibles en las taquillas de los teatros municipales y en 'www.teatroechegaray.com'.