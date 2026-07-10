Factoría Echegaray Málaga lanza la sexta edición de su Escuela de Espectadores. - MÁLAGA PROCULTURA

MÁLAGA 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

Factoría Echegaray ha lanzado la sexta edición de su Escuela de Espectadores, iniciativa que nació hace cinco temporadas con el objetivo de atraer, fidelizar y formar al público en las artes escénicas contemporáneas, y que permitirá conocer los detalles y el proceso de montaje de siete obras de la temporada 2026-27.

Las personas interesadas en participar en el taller pueden enviar sus solicitudes entre este viernes y el 24 de julio al correo promocion@malagaprocultura.com, han informado desde dicha entidad en un comunicado.

La sexta Escuela de Espectadores (ESES) analizará los textos y asistirá a los ensayos y el estreno de cuatro obras de la productora municipal Factoría Echegaray programadas entre los meses de noviembre de 2026 y julio de 2027, así como de tres obras más del Ciclo Escena Abierta.

En total se realizarán 27 sesiones de dos horas cada una. La inscripción incluye los encuentros con los elencos, directores y autores de las obras y la asistencia a cada una de las funciones programadas.

Además, ESES incluye la asistencia a un ciclo de clases magistrales programadas en colaboración con la Academia de las Artes Escénicas de España a las que estarán invitados autores/as, directores/as o especialistas de renombre que hayan sido programados en el Festival de Teatro de Málaga.

Las personas interesadas en inscribirse en la Escuela de Espectadores (ESES) deberán enviar su solicitud con sus datos completos (nombre completo, DNI, fecha de nacimiento, teléfono de contacto y correo electrónico) a promocion@malagaprocultura.com desde este viernes hasta el 24.

Las 50 plazas disponibles se cubrirán por orden de inscripción. El coste del taller corresponde al precio de las entradas de cada una de las siete obras, que suman un total de 108 euros.

El taller está destinado a cualquier persona adulta interesada en las artes escénicas. No es necesaria una formación especial ni una edad determinada, aunque para que la actividad sea intergeneracional se dividirá en dos partes el número total de inscripciones. Así, 25 plazas para los espectadores de entre 18 y 45 años y otras tantas para mayores de 45 años. Las bases de la convocatoria están en www.teatroechegaray.com/factoriaechegaray/proyectos/

Las sesiones programadas se desarrollarán en el Salón Rossini del Teatro Cervantes a las 19,00 horas de los días señalados, excepto la asistencia a los distintos espectáculos, que será en el Teatro Echegaray en el día y la hora establecida de la función.

La asistencia a los ensayos de las distintas producciones se irá anunciando con antelación. La organización se reserva puntualmente por motivos extraordinarios el cambio de día, lugar y hora de cualquiera de las sesiones.

En octubre están previstas tres sesiones; en noviembre son cuatro, en diciembre, una sesión, igual que en enero de 2027; mientras que en febrero serán dos, en marzo, una de nuevo, en abril, tres; en mayo, junio y julio, cuatro sesiones.