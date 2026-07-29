Factoría Echegaray producirá cuatro obras en su undécima temporada entre este noviembre y julio de 2027

Alberto Conejero, quien estrena su monólogo '¿Cómo puedo no ser Montgomery Clift?' - TEATRO ECHEGARAY

MÁLAGA 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

Factoría Echegaray producirá cuatro obras en su undécima temporada; siendo estas 'ROSS' de Mario Muñoz, 'El declive' de Miguel Romero Esteo; 'Esperar qué' de Yanina Marini y '¿Cómo puedo no ser Montgomery Clift?', de Alberto Conejero. Las cuatro obras se estrenarán en el Teatro Echegaray entre el próximo mes de noviembre de 2026 y julio de 2027.

El vivero escénico municipal ha seleccionado en su convocatoria pública anual 'ROSS', una investigación coreográfica con elementos de teatro físico con la que Muñoz resignifica el texto lorquiano 'Doña Rosita la soltera', y 'Esperar qué', pieza de Marini que fue galardonada con el XI Premio Madrid Sur de Textos Teatrales y que aborda la relación existencial entre una madre y un hijo con la eutanasia como telón de fondo.

La producción de 'El declive', última obra escrita por el dramaturgo cordobés, se enmarca en la colaboración de Factoría Echegaray con la Asociación Miguel Romero Esteo, mientras que con el montaje de '¿Cómo puedo no ser Montgomery Clift?' la productora de Málaga Procultura estrena la rama Factoría Invita.

La temporada 2026/2027 comenzará en noviembre con 'ROSS'. La pieza examina cómo el paso del tiempo y el apego a ideales inalcanzables continúan determinando la psique del sujeto actual. Mediante el lenguaje del movimiento, se expone la parálisis existencial y las consecuencias derivadas de no establecer un límite de no retorno, planteando así un diálogo dialéctico entre el pasado y el presente que cuestiona la gestión de nuestras expectativas y la necesidad de desprenderse de las ilusiones antes de que se tornen destructivas.

'ROSS' se representará en el Teatro Echegaray entre el 12 y el 21 de noviembre, de jueves a sábado, lo que supone seis funciones en total y contará con la dirección del propio Mario Muñoz.

El vicepresidente de la Asociación Miguel Romero Esteo, Paco Corpas, dirigirá la puesta en escena de 'El declive', que abrirá el telón del segundo teatro municipal entre el 15 y el 24 de abril de 2027.

Jerónimo Arenal y Federico Peralta protagonizarán un montaje basado en la versión de María Beltrán de ese último texto del autor cordobés afincado en Málaga, con Jorge Colomer en la iluminación y María Luisa Tomás en el espacio sonoro.

'El declive' será el segundo escalón de una colaboración bianual entre la Asociación y Factoría Echegaray que comenzó en la temporada 2024/2025 con la recuperación de 'De lentejas y garbanzos'.

Yanina Marini aportará a Factoría Echegaray su premiado texto 'Esperar qué'. En él una madre y su joven hijo, un chico de 12 años postrado en una cama, atraviesan una decisión existencial; comprender y aceptar o no la voluntad de eutanasia del muchacho. Un dilema sobre el sentido de la vida en las condiciones en que se encuentra él.

Una obra encuadrada en un marco poético y musical que ofrece frescura y belleza. 'Esperar qué' se preparará para estrenarse en el Echegaray entre el 17 y el 26 de junio del próximo año, como en todas las obras de Factoría Echegaray en funciones programadas de jueves a sábado.

Con la preparación y el estreno de '¿Cómo puedo no ser Montgomery Clift?' de Alberto Conejero, la incubadora escénica municipal inaugura su rama Factoría Invita, concebida para seleccionar y producir a un autor consagrado del panorama teatral nacional.

Conejero dirigirá al actor malagueño Ignacio Mateos en su monólogo, en el que el coprotagonista de 'Un lugar en el sol' y 'De aquí a la eternidad' trata de convivir con los fantasmas de su pasado y volver a brillar en el teatro. La puesta en escena cerrará la undécima temporada de Factoría Echegaray entre el 22 y el 31 de julio del año próximo.

Días antes de la celebración de la ceremonia de los Óscar de 1961, Montgomery Clift prepara su regreso a los escenarios teatrales con La gaviota de Chéjov. Ha decidido volver al teatro, dejar el cine y escapar por fin de los mandatos de los estudios cinematográficos y de la persecución de la prensa.

Para poder hacerlo tendrá que saldar las cuentas pendientes con el pasado; el accidente de tráfico que rompió su máscara de galán, los fantasmas familiares y el deseo que no se atreve a decir su nombre. Por esta pieza teatral, del alto voltaje poético, se pasean algunos de los dioses heridos del Olimpo de Hollywood desde la mirada lúcida y alucinada del propio Clift.