La Facultad de Económicas de Málaga amplía sus instalaciones con nuevas aulas en el edificio Esther Duflo. - UMA

MÁLAGA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Málaga (UMA) amplía sus instalaciones con nuevas aulas en el Edificio Esther Duflo, gracias a la colaboración de la Fundación Unicaja.

Estas aulas están destinadas a la docencia de sus programas de Máster y al desarrollo de actividades de colaboración y encuentros con empresas y profesionales.

La ampliación de estos espacios se suma así a la evolución de la Facultad que continúa avanzando en su apuesta por el posgrado y por una formación estrechamente vinculada a las necesidades de la sociedad y del entorno profesional.

La incorporación de estos espacios responde al crecimiento de la actividad de posgrado de la facultad y a la necesidad de contar con instalaciones más modernas para una formación cada vez más orientada a la conexión con la realidad profesional.

Con su puesta en funcionamiento, el Edificio Esther Duflo se convierte así en un nuevo espacio para la docencia, pero también para el encuentro, el intercambio de conocimiento y la colaboración con empresas e instituciones, han indicado en el acto de inauguración de estas aulas.

En este acto han participado el rector de la UMA, Teodomiro López; el presidente de la Fundación Unicaja, José Manuel Domínguez; la decana del centro, Ana José Cisneros; y el director general de la Fundación Unicaja, Sergio Corral. Además, han asistido estudiantes de posgrado, junto a otros miembros de la comunidad universitaria.

Durante su intervención, la decana ha expresado su agradecimiento a la Fundación Unicaja por su colaboración, que ha hecho posible la puesta en marcha de estas aulas. Además, ha resaltado que en estas nuevas instalaciones se llevará a cabo un aprendizaje más abierto, participativo y más conectado con el mundo empresarial.

Por su parte, Domínguez ha destacado la "fructífera" relación que existe entre dos agentes claves del desarrollo de Málaga, como son la universidad y la Fundación Unicaja, y concretamente en estas instalaciones que se han inaugurado donde "se unen la transferencia del conocimiento y la conexión con el tejido empresarial".

El rector ha hecho hincapié en la revitalización del Campus de Ejido, y concretamente del edificio Esther Duflo, que además de las nuevas aulas de la Facultad de Económicas, también alberga los distintos departamentos de la Fundación General de la UMA. Ha expresado también su agradecimiento a la Fundación Unicaja, por colaborar en la expansión de la facultad.

Las nuevas aulas permitirán ampliar y mejorar los espacios destinados a la docencia de los programas de Máster de la Facultad, al tiempo que ofrecerán un lugar para desarrollar actividades académicas, encuentros con empresas y profesionales, seminarios, jornadas y otras iniciativas que contribuyan a generar nuevas oportunidades de colaboración.

La colaboración de la Fundación Unicaja ha contribuido a hacer posible la mejora y ampliación de estos espacios. Este apoyo refuerza el compromiso compartido con la formación, la generación de conocimiento y la conexión de la Universidad con el tejido económico y empresarial.