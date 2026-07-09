Fallados los Premios Ciudad de Málaga 2026, que se entregarán el próximo 17 de septiembre en el Teatro Cervantes

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MÁLAGA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga ha fallado los Premios Ciudad de Málaga 2026, que se conceden en las categorías de Turismo; Empresa y Comercio; Innovación y Tecnología; Deporte; Cultura; Solidaridad; Educación y Sostenibilidad Ambiental, conforme a lo acordado. Entre otros, serán reconocidos el entrenador Juan Francisco Funes, el Gran Hotel Miramar y el barítono Carlos Álvarez.

La entrega de los premios tendrá lugar el próximo 17 de septiembre en el Teatro Cervantes. El alcalde, Francisco de la Torre, y los grupos políticos con representación municipal han mantenido este jueves una reunión en la que han analizado las propuestas presentadas por las Áreas de Gobierno municipales en las respectivas categorías relacionadas con su ámbito de actuación. El fallo acordado por unanimidad será aprobado por el Pleno, de acuerdo al procedimiento establecido en la normativa municipal, han indicado desde el Ayuntamiento en un comunicado.

El espíritu de estos premios es el de fomentar actitudes cívicas mediante el reconocimiento y el apoyo a determinados valores que contribuyan a garantizar la convivencia en armonía y el desarrollo social; se trata de valores contenidos en el Plan Estratégico Municipal, que inspiraron en su día la creación de las diferentes categorías.

Los galardonados en los Premios Ciudad de Málaga 2026 son con el Premio Ciudad de Málaga al Turismo, el Gran Hotel Miramar; a la Empresa y el Comercio, a Grupo Safamotor; a la Innovación y a la Tecnología, a Aganova; al Deporte, a Juan Francisco Funes; a la Cultura, a Carlos Álvarez; a la Solidaridad, al Teléfono de la Esperanza; a la Educación, a la campaña 'Pantallas Saludables' del Colegio Oficial de Médicos de Málaga; y a la Sostenibilidad Ambiental, a Fundación Aula del Mar Mediterráneo.

PREMIADOS

En concreto, el Premio Ciudad de Málaga al Turismo es para Gran Hotel Miramar, que se ha consolidado como uno de los grandes referentes patrimoniales, turísticos y hoteleros de Málaga. Este emblemático establecimiento conmemora sus cien años de historia. En el fallo, se destaca su contribución al desarrollo turístico de la ciudad y su valor simbólico dentro de la imagen de Málaga.

Por su parte, el Premio Ciudad de Málaga a la Empresa y el Comercio, a Grupo Safamotor, que es uno de los grupos empresariales de referencia en Andalucía. Con más de 50 años de trayectoria en el mundo de la automoción y la movilidad, dispone de una amplia red de concesionarios y talleres oficiales que prestan servicio a marcas líderes del sector.

El grupo empresarial de la familia Serrano, liderado por su consejera delegada Alicia Serrano y que cuenta con más de 500 empleados distribuidos en más de 50 instalaciones tanto en Málaga como en otras provincias andaluzas, no sólo ha sabido evolucionar y adaptarse a los nuevos tiempos desde su primer concesionario en 1972, sino que también promueve colaboraciones deportivas, solidarias e incluso educativas, como la formación en sus instalaciones de estudiantes de FP Dual.

Por otro lado, el Premio Ciudad de Málaga a la Innovación y a la Tecnología, a Aganova. Es una empresa que ha contribuido al desarrollo de soluciones tecnológicas avanzadas aplicadas a la gestión sostenible de infraestructuras críticas y, en particular, al ciclo integral del agua, consolidándose como un referente internacional nacido y desarrollado en el ecosistema innovador malagueño. Así, la compañía ha proyectado internacionalmente el nombre de Málaga.

DEPORTE Asimismo, el Premio Ciudad de Málaga al Deporte, a Juan Francisco Funes, que ha sido uno de los principales artífices del reciente ascenso del Málaga CF a Primera División de LaLiga. El entrenador nacido en Loja (Granada), que se hizo cargo del primer equipo en noviembre de 2025 después de algo más de un lustro en la estructura del club dirigiendo al filial, se ha erigido en estos años en una pieza clave para la promoción, maduración y proyección de jóvenes talentos.

Su gestión del vestuario, su propuesta táctica de equilibrio y la valentía para seguir confiando en los jóvenes canteranos en los momentos de máxima presión no sólo le han valido para devolver al club a la élite del fútbol español, sino también para recibir el apoyo unánime de toda la afición malaguista y el reconocimiento profesional y mediático a nivel nacional.

Por otro lado, el Premio Ciudad de Málaga a la Cultura es para Carlos Álvarez, una de las figuras más relevantes de la lírica española contemporánea y uno de los barítonos de mayor prestigio del panorama operístico internacional. Nacido en Málaga, ha desarrollado una carrera de excelencia durante más de tres décadas sobre los escenarios más importantes del mundo.

Además de una trayectoria que le ha hecho merecedor de numerosas y prestigiosas distinciones, Carlos Álvarez ha demostrado un firme compromiso con la formación y el futuro de la lírica, además de mantener una vinculación constante con Málaga a lo largo de toda su carrera, contribuyendo a la proyección del nombre de la ciudad como referente cultural.

Asimismo, el Premio Ciudad de Málaga a la Solidaridad es para el Teléfono de la Esperanza. La Asociación Internacional del Teléfono de la Esperanza de Málaga ha cumplido 50 años, demostrando ser un pilar fundamental e insustituible para el bienestar social de la ciudadanía, atendiendo de forma urgente, gratuita, anónima y especializada situaciones de crisis personales y convirtiendo la escucha activa en una herramienta de salud pública de primer orden.

En Málaga, actualmente gestiona un equipo de 129 personas voluntarias cualificadas que cubren el servicio las 24 horas del día los 365 días del año.

Por otro lado, el Premio Ciudad de Málaga a la Educación es para la campaña 'Pantallas Saludables' del Colegio Oficial de Médicos de Málaga, un proyecto que el Colegio Oficial de Médicos de Málaga viene desarrollando desde 2023 con el objetivo de alertar y sensibilizar a la sociedad sobre los efectos nocivos del uso indebido de dispositivos en la salud, especialmente entre la población infantil y joven.

Por último, el Premio Ciudad de Málaga a la Sostenibilidad Ambiental para Fundación Aula del Mar Mediterráneo. Es una organización no gubernamental sin ánimo de lucro, con sede en Málaga, dedicada a la preservación, conservación y restauración de la biodiversidad y el patrimonio natural del medio marino y del litoral mediterráneo.

ENTREGA DE LOS GALARDONES

Los galardones se entregarán en una ceremonia que tendrá lugar el próximo 17 de septiembre por la tarde en el Teatro Cervantes. Además, se retransmitirá a través de la televisión municipal Canal Málaga y los perfiles oficiales de redes sociales del Ayuntamiento.

El galardón del que se hará entrega a los premiados consiste en la reproducción de un atlante (elemento escultórico alusivo al papel de la ciudadanía como sostén efectivo del desarrollo de la urbe) de la fachada del Ayuntamiento de Málaga.