Fallece un bañista de unos 80 años en una playa de Benalmádena (Málaga)

Archivo - Imagen de la orilla del mar en una playa de Málaga. (Foto de archivo). - Europa Press - Archivo

MÁLAGA 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de unos 80 años ha fallecido este sábado en una playa de la localidad malagueña de Benalmádena, según han confirmado fuentes de Emergencias 112 Andalucía.

Según han señalado, el servicio municipal de playas ha informado en la mañana de este sábado de que había una persona que sufrido una parada cardiorrespiratoria en la playa de Torrevigía.

Así, el hombre ha sido rescatado y, aunque se le ha realizado las maniobras de reanimación, finalmente ha fallecido, han indicado a Europa Press las mismas fuentes.