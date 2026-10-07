Fallece Javier Berlanga, director gerente el Consorcio de Transportes de Málaga y exconcejal del PP

Javier Berlanga en una imagen de archivo. - JUNTA

MÁLAGA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El director gerente del Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Málaga y que fuera concejal del PP en el Ayuntamiento de la capital durante más de una década, Javier Berlanga, ha fallecido a los 66 años.

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes cercanas, quienes han precisado que ha fallecido tras una enfermedad, que le ha llevado a estar en los últimos días en el hospital.

El cuerpo está siendo velado en el Parque Cementerio de Málaga (Parcemasa) y este miércoles se celebrará la misa funeral a las 18,30 horas en la capilla central del camposanto.

Javier Berlanga, abogado, fue concejal 'popular' en el Ayuntamiento de Málaga durante 16 años, estando al frente del Área de Movilidad, y actualmente era director gerente del Consorcio de Transporte Metropolitano de Málaga.