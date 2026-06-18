Fancine y Muelle Uno celebran su octava edición de verano en Málaga con Ghost, Grease, La Princesa Prometida y Stardust

Cartel de Fancine - UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

MÁLAGA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

Fancine llega este verano acompañado de una nueva cita con el mejor cine al aire libre. Tras siete ediciones de idilio, el Festival de Cine Fantástico de la Universidad de Málaga y Muelle Uno renuevan este año sus votos con el fantástico en una nueva edición de Fancine de Verano. En esta ocasión se proyectarán títulos como 'Grease', 'Ghost', 'La Princesa Prometida' y 'Stardust'.

Se trata de una colaboración que, en esta ocasión, invitará al público a dejarse llevar por el romance, la aventura y la magia en el Puerto de Málaga a través de cuatro películas convertidas ya en clásicos de la gran pantalla, según ha informado la UMA en un comunicado.

Bajo el título 'Summer Love', el ciclo rendirá tributo a una de las grandes constantes del imaginario cinematográfico y de la propia estación estival: el amor. Romances intensos, fugaces, imposibles o capaces de desafiar cualquier obstáculo que, como ocurre en las historias míticas del género, se desarrollan en un territorio suspendido entre lo onírico y la realidad.

Por ello, se proyectará en versión original subtitulada una selección de propuestas en las que el amor adopta formas muy distintas, para acompañar, con cuentos de hadas cósmicos, princesas secuestradas, fantasmas que se niegan a abandonar este mundo y parejas destinadas a encontrarse contra todo pronóstico, las primeras semanas del verano frente al mar.

Como es habitual, los pases serán gratuitos y tendrán lugar, como novedad, los miércoles en la plaza principal de Muelle Uno, a partir de las 22,00 horas, en un espacio acondicionado con tumbonas y zona de césped en el que el público también podrá asistir con sus propias sillas, respetando las áreas habilitadas.

SUMMER LOVE

Coincidiendo con la entrada meteorológica de la nueva estación, la programación arrancará el próximo 24 de junio con 'Stardust'(2007) del director Matthew Vaughn, una fábula celestial basada en la novela de Neil Gaiman. La película sigue a Tristan, un joven que se adentra en un reino mágico para recuperar una estrella caída del cielo y conquistar a la mujer de sus sueños.

Para ello, tendrá que sobrevivir a una travesía repleta de brujas, piratas voladores y criaturas extraordinarias. Su también reparto estelar reúne a Charlie Cox ('Daredevil') y Claire Danes ('Homeland') junto a nombres indiscutibles como Michelle Pfeiffer o Robert De Niro, en una de las aventuras fantásticas más celebradas del cine reciente.

El 1 de julio estrenará el mes un fenómeno cinematográfico que sentó las bases del romance en la filmografía noventera: 'Ghost' (1990) dirigida por Jerry Zucker. Patrick Swayze y Demi Moore encarnan a la icónica pareja de esta historia de amor sobrenatural, en la que un hombre asesinado intenta proteger a su chica desde el más allá con la ayuda de una extravagante médium, una genial Whoopi Goldberg que logró el Oscar por este papel.

Esta aplaudida e inolvidable película nos dejó para siempre en la memoria colectiva algunas de las escenas eternas de la historia del cine, como la famosa rueda de alfarería en la que ambos personajes moldean la cerámica bajo la suave música de 'Unchained Melody'.

Ya el 8 de julio llegará el turno de 'La princesa prometida' (1987) de Rob Reiner, una de las obras de culto más queridas por varias generaciones de espectadores. El legendario Íñigo Montoya y su célebre promesa de venganza con aquel imborrable "prepárate para morir" nos abre la puerta a un particular mosaico de espadachines, gigantes, piratas y toda clase de peligros narrados en clave de odisea y moldeados por la fantasía y el humor.

Cary Elwes, Mandy Patinkin y una jovencísima Robin Wright encabezan el elenco de una película que ha trascendido su época para convertirse en una referencia imprescindible del género.

La edición 2026 de Fancine de Verano se despedirá el 15 de julio al ritmo de uno de los musicales románticos más populares, 'Grease' (1978) de Randal Kleiser, que nos propondrá un cierre festivo con música en directo incluida. John Travolta y Olivia Newton-John conforman el binomio perfecto entre chico malo y chica buena en los papeles de Danny y Sandy, dos adolescentes que viven un intenso romance de verano y descubren, al regresar a clase, que la vida cotidiana puede ser más complicada.

Con canciones como 'Summer Nights' o 'You're the One That I Want', convertidas en auténticos himnos populares, y una estética que sigue formando parte de la cultura pop casi cinco décadas después de su estreno, este clásico nos invitará a celebrar la llegada de las vacaciones junto a Rizzo (Stockard Channing), las Pink Ladies y el resto de estudiantes del Rydell High School.

De esta manera, Fancine de Verano cumple junto a Muelle Uno su octavo aniversario, consolidado desde 2019 como una de las propuestas culturales más esperadas de la temporada estival en Málaga.

Con la vocación de mantener vivo el espíritu de Fancine durante todo el año y de sacar las pantallas del fantástico a la calle aprovechando el buen tiempo, el ciclo ofrece, como seña de identidad, una programación para todos los públicos que combina calidad cinematográfica y entretenimiento para las relajadas noches de julio.

Se trata, además, de la primera actividad del certamen universitario dentro del marco de su 36 edición, que se desarrollará del 11 al 17 de noviembre en el cine Albéniz y otros espacios de la capital.