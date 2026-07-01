'El fantasma de la ópera' llega a Málaga para cerrar la Temporada 2025-26 del Teatro Cervantes

'El Fantasma De La Ópera' - TEATRO CERVANTES

MÁLAGA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El emblemático musical 'El fantasma de la ópera' desembarca en Málaga durante seis semanas para cerrar la Temporada 2025-26 del Teatro Cervantes. Daniel Diges que interpreta a Erik, el Fantasma de la Ópera, Ana San Martín que representa a Christine Daaé y Rubén López como Raoul de Chagny protagonizan la icónica obra de Andrew Lloyd Webber en una producción de 'Letsgo Company' que está arrasando en gira tras dos temporadas en Madrid.

En total, Málaga recibirá entre este viernes 3 de julio y el domingo 9 de agosto 45 funciones de este espectáculo que cuenta la historia de un misterioso enmascarado que acecha bajo la Ópera de París, según han informado desde el Teatro Cervantes en un comunicado.

Las entradas para ver 'El fantasma de la ópera', una producción dirigida por Federico Bellone con dirección musical de Julio Awad, están a la venta por un precio que oscila entre los 22 y los 75 euros según zona.

Considerado como uno de los "más bellos y espectaculares musicales" de la historia, ha sido disfrutado ya por 160 millones de personas en 195 ciudades en 21 idiomas. La versión en español, que recibió el Premio Talía 2024 por la labor del director musical, Julio Awad, recoge el testigo de una producción que ha cautivado al mundo entero desde su estreno en 1986 en el West End de Londres. Silvia Montesinos es la responsable de la adaptación del libreto.

El vestuario, de Chiara Donato, recibió el Premio del Público Broadway World Spain en su última edición. Como director musical en gira, Miquel Tejada. Manu Pilas (Los miserables y la voz del 'Bella ciao' de la Casa de Papel) es alternante en el papel del fantasma y Judith Tobella (Los miserables, El médico) en el de Christine.

Otras grandes figuras presentes en este musical son la soprano Marta Pineda representando a Carlotta, la 'prima donna' y estrella consentida de la ópera de París, cuyos propietarios son interpretados por Enrique R. del Portal y Eduardo Santamaría (Monsier Andre y Firmin, respectivamente).

Piangi lo interpreta el tenor Fran Ortiz. Isabel Malavia es la misteriosa acomodadora del palco número cinco, Madame Giry, y Sofía Esteve su hija, la mejor amiga de Christine, Meg Giry.

Como ensembles intervienen Darío Gallego, Alejandro Rull, Sergi Pedrós, Fran León, Fran Velázquez, Víctor Díaz, Jan Forrellat, Irene Barrios, Alba Roben, Helena Clusellas, Livia de los Riscos, Lola Nájerav, Virginia Esteban, Sonia Gascón, Alberto Jodar, Natxo Núñez y Natalia Pascual. Los swings son Alberto Collado, Natxo Núñez, Natalia Pascual y la malagueña Natalia Delgado (capitán de baile).

Tras su estreno en el Her Majesty's Theatre del West End de Londres el 9 de octubre de 1986 y en Broadway en el Majestic Theatre el 26 de enero de 1988, 'El fantasma de la ópera' ha ganado más de 70 importantes premios teatrales. El 9 de enero de 2006 se convirtió en el espectáculo de mayor duración en la historia de Broadway, superando a 'Cats' al alcanzar las 7486 representaciones.

'El fantasma de la ópera' se despidió por todo lo alto sus representaciones en Madrid durante dos temporadas e inició este verano una gira por más de 20 ciudades, un "esperadísimo" tour que se alargará hasta comienzos de 2027.

Este es un hito en la historia del emblemático musical, ya que es la primera vez que se hace una gira del 'Fantasma' en español tras dos temporadas de un rotundo éxito de crítica y público, una gira inédita para un montaje de esta envergadura.

La mejor tarjeta de presentación de un espectáculo del que ya han quedado "enamorados" más de 300.000 espectadores en Madrid, convirtiéndose en uno de los grandes referentes de entretenimiento mundial.

Tras estrenarse en Torrevieja (Alicante), Burgos, Vigo, Donosti, Valencia, Gijón, Cuenca, Valladolid y Barcelona, donde se exhibió en el Teatro Tívoli hasta el 1 de febrero de 2026, 'El fantasma de la ópera' está siguiendo su camino durante este 2026 por Andalucía, Baleares, Navarra, La Rioja, Murcia, la Comunidad Valenciana y Aragón. En 2027 estará en Tenerife, y concluirá la gira por el territorio español en enero de 2027 en Gran Canaria.