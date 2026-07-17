Félix Ramiro destina recaudación de sus corbatas de Málaga de Moda a investigación del cáncer de próstata

Félix Ramiro destina 1.252 euros de recaudación de la venta de sus corbatas de Málaga de Moda a la investigación del cáncer de próstata por parte de Ibima Plataforma Bioand - DIPUTACIÓN

MÁLAGA 17 Jul. (EUROPA PRESS) - El diseñador adherido a Málaga de Moda Félix Ramiro entrega en la Diputación de Málaga parte de la recaudación obtenida gracias a la venta de corbatas solidarias 'Biznaga de Málaga' y ha presentado la nueva edición del proyecto.

Se trata del 6% de las ventas de la primera edición de Biznaga, lo que ha supuesto una inyección de 1.252 euros a Ibima Plataforma Bionand para la investigación del cáncer de próstata. Esta aportación contribuirá al avance del conocimiento científico y a la búsqueda de nuevas estrategias que permitan mejorar la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de este tipo de tumores.

Así lo ha dado a conocer la diputada de Desarrollo Económico Sostenible, Esperanza González, junto al propio diseñador, Félix Ramiro y al Ceo de la empresa, Miguel Ángel Ramiro, en el acto de entrega del cheque de la donación al investigador responsable del grupo de Investigación Traslacional en Oncología Genitourinaria de Ibima, Bernardo Herrera; al director científico de Ibima Plataforma Bionand, Francisco J. Tinahones y al coordinador de la Unidad de Impacto Social de Ibima, Joaquín Ramírez.

La Diputación de Málaga, junto a Félix Ramiro, reafirman con esta iniciativa su compromiso con aquellas iniciativas que generan un impacto positivo en la sociedad, "algo que va muy de acuerdo con las políticas de la Diputación, ya que a través de la delegación de Tercer Sector, ayudamos económicamente a las asociaciones que atienden a personas con Cáncer para que puedan desarrollar sus proyectos", ha precisado González.

Bernardo Herrera ha destacado la capacidad de esta iniciativa para reunir diferentes ámbitos al servicio de la salud. "La ciencia también es un arte. Ibima es un instituto que trata de generar conocimiento y, a través del arte de la ciencia, pretendemos dar respuesta a aquellos ámbitos a los que la medicina actual todavía no llega. En estas corbatas hemos integrado identidad malagueña, arte, diseño, moda, ciencia y medicina", ha señalado.

Por su parte, el director científico de Ibima, Francisco J. Tinahones, ha subrayado "la importancia de concienciar a la sociedad sobre la necesidad de invertir en investigación biomédica".

"Cada corbata que se ha comprado ha representado una oportunidad para seguir avanzando en este sentido. Queremos trasladar nuestro agradecimiento a Félix Ramiro, a la Diputación Provincial de Málaga y a todas las personas que han respaldado esta iniciativa y han contribuido, con su aportación, al desarrollo de la investigación oncológica", ha afirmado.

De igual modo, el diseñador Félix Ramiro ha agradecido la implicación de todas las personas y entidades que han hecho posible el proyecto. "Queremos agradecer todo el apoyo y la confianza recibidos para hacer posible esta iniciativa solidaria, que nos permite unir nuestro trabajo y nuestra pasión por la moda con una causa tan importante como la investigación contra el cáncer de próstata", ha dicho.

"Hoy hacemos entrega del cheque con la recaudación obtenida gracias a todas las personas que han confiado en este proyecto adquiriendo una de estas corbatas. Cada una de ellas representa una aportación a la investigación y un paso más hacia un futuro mejor", ha manifestado.

La renovación de esta colaboración permitirá dar continuidad al respaldo de Félix Ramiro a la investigación biomédica desarrollada desde Málaga y constituye un ejemplo de cómo la cooperación entre el ámbito empresarial, las instituciones públicas, la sociedad y la comunidad científica puede generar un impacto positivo en la salud de las personas.

NUEVA COLECCIÓN EN COLORES ROSA Y AZUL

Además de la entrega del cheque, durante el encuentro se ha presentado la nueva edición de las corbatas solidarias Biznaga de Málaga, que mantendrá este compromiso solidario destinando también el 6% de su recaudación a la misma línea de investigación, dando continuidad a un proyecto que demuestra cómo la moda puede convertirse en una herramienta para apoyar el avance científico. González ha aprovechado para animar al resto de adheridos a Málaga de Moda a sumarse a este tipo de iniciativas.

Inspiradas en la biznaga, uno de los símbolos más representativos de la ciudad de Málaga, estas corbatas representan la unión entre tradición, diseño y solidaridad. Gracias a la implicación de quienes las han adquirido en las distintas tiendas Félix Ramiro, esta iniciativa continúa creciendo y contribuyendo financiar proyectos de investigación con un importante impacto social.

Para esta campaña, Ramiro ha diseñado corbatas en rosa y azul, 100% de seda y con la biznaga como ilustración protagonista. El diseñador quiere plasmar en las mismas este símbolo de la ciudad, muestra de elegancia y sofisticación.