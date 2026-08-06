La Feria del Centro Histórico de Málaga estrena nueva portada en calle Larios y ofrece un amplio programa de actividades

1109324.1.260.149.20260806131050 Los representantes del Ayuntamiento, Asociaciones y empresas responsables de la Programación de la Feria del Centro Histórico, en la presentación en la entrada de calle Larios - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

MÁLAGA 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

La concejala delegada de Servicios Operativos, Playas y Fiestas, Teresa Porras, ha presentado la programación de la Feria de Málaga 2026 en el Centro Histórico que ofrecerá un amplio programa de actividades y estrenará una nueva portada en calle Larios inspirada en las señas de identidad malagueñas.

La programación estará en las calles del Centro Histórico hasta las 18,00 horas, con actividades en distintos escenarios, verdiales, flamenco, música popular y la Feria Mágica, destinada al público infantil.

Porras ha estado acompañada del presidente de la Asociación de Hosteleros de Málaga (Mahos), Javier Frutos; el responsable de Marketing Clientes de Mahou San Miguel, Miguel de Hoyos; el presidente de la Asociación Centro Histórico, Rodrigo Bocanegra; y el presidente de la Asociación Cultural Zegrí, Salvador Jiménez.

La concejala ha explicado que la nueva estructura de calle Larios cuenta con una altura de 16,30 metros e integra "los iconos más importantes de la ciudad" como la Catedral, la biznaga, el espeto y La Farola. Los laterales están compuestos por abanicos de varios colores, aunque predominan el verde y el morado de la bandera de Málaga.

El conjunto se completa con las reproducciones de cintas de Verdiales y detalles de biznagas en la base, inspirado en la seña de identidad de las tradiciones malagueñas. Además, el recinto contará con 16.200 farolillos.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Hosteleros ha resaltado la colaboración de la entidad con la feria y ha hablado sobre las espectativas del sector asegurando que esperan "superar los 120.000 trabajadores en agosto".

Frutos ha asegurado que "esos días que tenemos de feria, tanto para facturación como para contratación, son importantes en toda la provincia" y defiende que el sector mantiene "unas expectativas positivas" de cara a su "semana grande", donde se acogen a "el disfrute tanto del público local, como del visitante".

MÚSICA, FOLCORE Y ACTIVIDADES

Por otro lado, han detallado que las plazas de la Constitución, Las Flores, del Obispo y San Pedro Alcántara albergarán actuaciones musicales diarias con la participación de artistas locales, en horario de 13,00 a 18,00 horas.

En calle Larios, se dispondrá de un escenario permanente de folclore popular malagueño con pases entre las 12,00 y las 17,00 horas. En este espacio se darán cita agrupaciones de bailes y coros.

Calle Larios acogerá también diferentes agrupaciones representativas de los tres estilos de Verdiales de la provincia; Montes, Comares y Almogía. Estas agrupaciones acudirán entre las 13,00 y las 17,00 horas cada jornada de feria gracias a la colaboración de la Federación Provincial de Pandas de Verdiales.

Por su parte, la Peña Juan Breva, situada en calle Ramón Franquelo, volverá a ser el referente del flamenco en la Feria del Centro. Entre el sábado 15 al sábado 22 de agosto, las instalaciones acogerán diariamente actuaciones de cante, guitarra y cuadros flamencos a partir de las 15,00 y las 16,30 horas.

La Feria Mágica, que celebrará su 30 aniversario, estará en plaza de la Merced del 16 al 22 de agosto entre las 12,00 y las 15,30 horas. Este año ofrecerá juegos, talleres, teatros, títeres, pasacalles, magia, música y un carrusel ecológico, todo ello dentro de la temática espacial de este año.

La Cabalgata Histórica, organizada por la Asociación Cultural Zegrí, protagonizará la apertura oficial de la Feria el viernes 14 a las 20,00 horas desde la plaza de la Merced. A las 20,30 horas se realizará el tradicional acto de entrega de llaves de la Ciudad en la Aduana, a las 23,50 horas la zona portuaria acogerá el espectáculo lumínico de drones seguido por el gran castillo piromusical a las 00,00 horas.

El presidente de la Asociación Zegrí ha defendido la organización de la Cabalgata Histórica al inicio de la feria asegurando que, desde que se le propuso este cambio al alcalde, "es un éxito rotundo, la gente acude con esas ganas que tienes de feria".

Jiménez ha anunciado que este año, como novedad, "vamos a hacer una especie de preámbulo donde se va a explicar qué está pasando allí, en ese momento de la entrega de llaves, y vamos a resumirle la historia a la gente con una voz en off".

"Es curioso que hemos hablado tanto de la cabalgata histórica pero, por ejemplo, igual no sabéis que el día que entraron los reyes en Málaga estaba lloviendo. Esas curiosidades se van a ver también y se van a oír en esas audiovisuales que van a poner.

El sábado 15 de agosto tendrá lugar la Romería a la Basílica de la Victoria, que iniciará la concentración de enganches y peregrinos a las 10,00 horas en el Paseo del Parque para partir a las 11,00 horas. La actriz malagueña, María Barranco, ejercerá como abanderada de esta edición, portando la enseña municipal.

El presidente de la Asociación Centro Histórico ha recordado que "la feria es un momento de encuentro para el comerciante con sus clientes" donde los comercios solamente abren por la mañana y ha hecho hincapié en que "no es un momento de facturación, es un momento de agradecer".