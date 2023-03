La Feria del Empleo se celebrará el 16 de marzo en el Fycma de Málaga con entrada gratuita

MÁLAGA, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La concejala delegada de Fomento del Empleo del Ayuntamiento de Málaga, María Paz Flores, ha informado este lunes sobre una nueva edición de la Feria del Empleo #MÁLAGAEMPLEA, organizada por el Instituto Municipal para la Formación y el Empleo (IMFE), y que este año se celebra el jueves 16 de marzo en el pabellón número 2 del Palacio de Ferias y Congresos de Málaga, Fycma.

Se lleva a cabo en horario de mañana, de 9.00 a 15.00 horas, y cuenta con 80 estands de las principales empresas empleadoras de Málaga para que los visitantes puedan conocer de primera mano sus ofertas de trabajo y presentar personalmente su candidatura o currículum vitae.

La entrada al evento es gratuita y está disponible junto con el resto de la información en la web del evento, feriadelempleo.malaga.eu.

La Feria del Empleo está dirigida preferentemente a personas en situación de desempleo con el objetivo de constituir un punto de encuentro con el tejido empresarial local.

Se trata de un conjunto de actividades y eventos para promover y dinamizar el mercado laboral facilitando el contacto entre las personas candidatas y las empresas que ofrecen nuevas oportunidades de trabajo y buscan talento en nuestra ciudad.

En esta edición el IMFE ofrece la oportunidad de inscribirse en más de 150 ofertas de trabajo con más 500 puestos disponibles. Todas las ofertas están publicadas en la web malagaempleo.com para que cualquier persona pueda inscribirse como candidata y participar en los procesos de selección.

Igualmente, en la Feria se ha habilitado una zona de entrevistas que estará disponible durante la jornada para que cualquier empresa pueda realizar una entrevista inicial a candidatos que acudan a su estand.

Una de las prioridades de la Feria del Empleo es ofrecer la mayor variedad de actividades económicas y perfiles más buscados en la ciudad.

En este sentido, se ha potenciado la presencia empresas de sectores como el tecnológico, comercio, hostelería, ocio y entretenimiento, distribución, limpieza, administración, energías renovables, servicios sanitarios y mantenimiento, entre otros.

Entre las empresas participantes se encuentran algunas tan relevantes como El Corte Inglés, Freepik, IKEA, Denso Ten o el grupo hotelero Soho Boutique.

Asimismo, los asistentes podrán acudir a dos zonas de actividades hasta completar el aforo. El espacio de conferencias de empresas acogerá las intervenciones de directivos, responsables y técnicos de RRHH de reconocidas empresas donde tratarán las claves del empleo en su sector.

PROGRAMACIÓN

La programación de la feria se compone de diversas actividades, tales y como charlas y talleres. Así, la primera de ellas es a las 9.30 horas, con David Andrés Pérez, director del Área de Personal en Opplus, que hablará sobre 'Competencias en un proceso de selección en BPO'. A las 10.00 horas está prevista la inauguración de la feria a cargo del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre.

A las 10.20 horas, Laura García Núñez, responsable de comunicación de 42 Málaga Fundación Telefónica intervendrá con la charla 'Cómo convertirte en el perfil digital demandado en el sector tech'. A las 11.00 horas, Álvaro Bilbao, técnico de RRHH de El Corte Inglés interviene con 'Competencias laborales en el sector retail'.

A las 11.30 horas, Paloma Simón, program manager y Ángela Dini, UX design, ofrecen la intervención 'Yes we tech, la comunidad y la brecha de género'. A las 12.00 horas será el turno de la mesa coloquio 'Equipos de trabajo en hoteles', con la participación de Paloma Pascual Ariza, responsable RRHH de H10 Málaga, Juan Miguel Almansa, director de RRHH de Hotel Only You, Alejandro Ulloa, director de RRHH de Grupo Soho Boutique y José Manuel Montalvo, CEO de Grupo Premium.

A las 12.40 horas se podrá asistir a la charla 'Desarrollo profesional en una multinacional', a cargo de Irene Cabello, Álvaro Bernal y Aida Cheung, talent acquisition team en bestseller. A las 13.10 horas será el turno de 'Divulgación sobre la FP y la FP dual' a cargo del Área de Educación del Ayuntamiento de Málaga.

A las 13,45 horas, Carlos Samaniego, de la fundación ONCE abordará la charla 'Inclusión, diversidad y talento'; a las 14.30 horas será el turno de 'Itinerarios profesionales en IT', con Carmen Mesa, senior talent acquisition partner en Intrum.

Del mismo modo, se habilita un espacio dirigido al desarrollo profesional, donde se impartirán cuatro talleres sobre competencias profesionales, mejora de la capacitación y presentación profesionales de los candidatos dentro de un proceso de selección.

Así, a las 10.00 horas será el turno de '¿Qué esperar cuando estás buscando empleo?', a cargo de Mapi Sosa, coach empresarial y personal; a las 11.00 horas, 'El universo de las competencias profesionales. Trabajando con Tangram' de Contalento.

A las 12.00 horas, 'No te quedes en blanco: cómo el humor puede ayudarte cuando olvidas tu discurso', de Stefano Iaboni, formador y actor; y a las 13.00 horas, 'El universo de las competencias profesionales. Trabajando con Focus Groups' de Contalento.

Este evento se enmarca dentro del objetivo papel cero en las administraciones públicas por lo que en el estand de cada empresa cada aspirante podrá entregar su candidatura o currículum en formato digital a través de un código QR.