Feria de Málaga 2025: Así será el encendido de la nueva portada del Cortijo de Torres y el pregón de Javier Castillo

Archivo - Feria de Málaga, Real del Cortijo de Torres. Imagen de archivo. - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA - Archivo

El Real estrena una nueva portada que albergará un espacio central diáfano y ofrecerá a los visitantes una vista privilegiada

MÁLAGA, 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

El pregón y la inauguración de la portada y alumbrado artístico del Real del Cortijo de Torres marcan este sábado, primer día de la Feria de Málaga. El escritor Javier Castillo es el encargado de pregonar las fiestas de 2025.

El pregón comenzará, en concreto, a las 21.30 horas en la avenida de Las Malagueñas junto a la portada principal desde donde Javier Castillo se dirigirá a los malagueños. A continuación, tiene lugar el encendido oficial del Real de la Feria. También el sábado por la mañana tendrá lugar la Romería.

Por otro lado, este año entre las citas musicales están Chambao, Camela, Merche, Mojinos Escozíos, Paco Candela, Toreros con Chanclas, Joana Jiménez y Tamara Jerez. A ellos se unen Señor Mirinda, Aurora Guirado, Encarni Navarro, Ginés González y Hoffman, entre otros.

El recinto ferial cuenta con más de 21.000 metros cuadrados y unas 120 casetas ubicadas en 210 módulos. El Real de la Feria contará este año con más de 2,5 millones de puntos de luz que emplean tecnología sostenible.

Asimismo, el Real del Cortijo de Torres contará este año con 98 atracciones en la zona recreativa, de las cuales 53 serán para adultos y 45 para el público infantil. Además, en el recinto ferial se han autorizado 242 instalaciones de ocio y de alimentación.

Cabe destacar también que alrededor de 200 actuaciones musicales y artísticas se han programado para esta edición de la feria y algunas de ellas serán en el Real de la Feria. Los espectáculos son gratuitos y están dirigidos a todos los públicos.

¿CÓMO SERÁ LA NUEVA PORTADA?

El Real estrena una nueva portada inspirada en el 'Quiosco del Embarcadero de la Reina', una estructura que se construyó para la visita de la reina Isabel II, con unas dimensiones de 29 metros de alto hasta la cúpula y 37 metros hasta la bandera que corona la portada, por 40 metros de ancho.

La portada estará cubierta, además, por 145.000 puntos de luz tipo led y ha contado con una inversión de 287.067,50 euros procedentes del presupuesto de electrificación y decoración de la Feria. Se trata de una réplica casi exacta de la infraestructura efímera construida para la visita de la Reina Isabel II en el año 1862.

La portada albergará un espacio central diáfano de más de 100 metros cuadrados, que ofrecerá a los visitantes una vista privilegiada desde distintos ángulos.

Otra de las novedades este año será la iluminación decorativa que lucirán tres de las calles principales del Real del Cortijo de Torres, como son las calles Antonio Rodríguez, Peñista Rafael Fuentes y José Blázquez 'El Maño', con nuevos motivos diseñados específicamente para esta edición.

Con esta propuesta, la Feria de Málaga 2025 avanza en su compromiso con la tradición, la sostenibilidad y la innovación, y se mantiene como referente nacional en iluminación artística de eventos festivos.

ASÍ SERÁ LA FERIA DEL CENTRO

Por otro lado, la Feria llena de ambiente festivo el centro histórico con actividades para todos los públicos, verdiales, flamenco y música popular. La programación, que se prolongará cada día hasta las 18,00 horas, abarca actuaciones de distintos estilos y está dirigido a todas las edades. Además, la plaza de la Merced vuelve a ser el escenario de la Feria Mágica dedicada a Oriente y dirigida al público infantil.

La tradicional Romería a la Basílica del Santuario de Sta. María de la Victoria se celebrará el sábado, 16 de agosto, con una novedad respecto a años anteriores, que consiste en que el izado de la bandera se hará a la altura de la escultura del Marqués de Larios. La periodista y presentadora Toñi Moreno será la abanderada de la Feria de Málaga 2025.

Así, un año más desde el Área de Fiestas se apuesta por la animación en las plazas del centro histórico y así habrá múltiples actuaciones entre las 13,00 y 18,00, hora de finalización de la Feria en esta zona. Será en las plazas de la Constitución, Las Flores, del Obispo y San Pedro Alcántara. Al mismo tiempo, en calle Larios habrá actuaciones de pandas de Verdiales cada día y un escenario para folclore popular malagueño. Por último, la Peña Juan Breva acogerá la programación más flamenca del Centro Histórico, que comenzará cada día a las 14,00 horas. En relación con la Feria Mágica para los más pequeños, este año va a estar dedicada a los dragones. A partir del domingo, 17 de agosto, habrá espectáculos y actividades dirigidas al público infantil con juegos, talleres, teatro, títeres, pasacalles o magia, entre otras propuestas.

En 2023 se estrenó la portada en la entrada de calle Larios para decorar la Feria del Centro. Con 12,82 metros de ancho y 16,10 de alto, representa una pareja de bailaores de gran tamaño. Además, alrededor de 16.200 farolillos engalanan la calle Larios y su entorno, y calle Granada.

TRANSPORTE, SEGURIDAD Y LIMPIEZA

Tres ámbitos fundamentales de la Feria de Málaga son la limpieza, la seguridad y el transporte público. El dispositivo especial de la empresa municipal de limpieza Limasam durante la Feria 2025 contempla un total de 500 puestos de trabajo de los que 320 serán adicionales. Además, se mantendrán el servicio de recogida de centro en turno de tarde para evitar el tránsito de vehículos de gran tonelaje. También se distribuirán 5.000 papeleras de cartón y se mantendrá el tratamiento antipolvo en la zona de aparcamientos del Real.

Así, Limasam mantendrá su servicio activo 24 horas durante la celebración de la Feria de Málaga. Esta circunstancia supondrá un refuerzo de su plantilla habitual mediante la incorporación de personal para hacer frente tanto al servicio ordinario y como al establecido con motivo de las fiestas. En total, Limasam contratará para el dispositivo de Feria casi 3.000 jornadas, incluyendo los trabajos previos y posteriores a la celebración.

En cuanto a seguridad, la Policía Local realizará un total de 4.570 servicios en la ciudad durante la Feria, con una media de 457 efectivos diarios, de los que 2.189 se adscriben al operativo extraordinario que se suman a los 2.381 del servicio ordinario. En su conjunto, supondrán más de 40.000 horas de servicio, a las que habrá que añadir las previstas por la Policía Nacional y la Guardia Civil.

Por su parte, un total de 2.100 agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil formarán parte del dispositivo de seguridad desplegado por el Gobierno de España a través del Ministerio del Interior con motivo de la Feria.

En esta ocasión, formarán parte de dicho dispositivo 250 agentes de la Guardia Civil, pertenecientes a siete unidades, y 1.850 de la Policía Nacional, con una media diaria de 200 agentes en la calle.

También la Policía Local de Málaga reforzará la red de videovigilancia durante la Feria. Además de las 68 cámaras que hay distribuidas por el entorno del centro histórico, este año, como novedad, serán desplegados otros 16 equipos en distintos puntos del Real de Cortijo de Torres.

Por otro lado, el Ayuntamiento ha diseñado un dispositivo de tráfico y movilidad para facilitar los desplazamientos tanto a la Feria del centro como al Real. Desde el Consistorio se recomienda reducir al máximo la utilización del vehículo privado y optar por el transporte público.

El dispositivo de movilidad durante la Feria incluye un refuerzo de los servicios de la EMT y de taxis para favorecer el uso del transporte público, además de habilitarse 3.535 plazas de aparcamiento en diferentes zonas del entorno de Cortijo de Torres, así como cortes y desvíos de tráfico en coordinación con la Policía Local y que serán supervisados desde el Centro de Gestión de Tráfico para dar la mayor fluidez posible.

Entre otros, la EMT incrementará sus servicios una media del 25%, llegando hasta un 40% respecto a una jornada laborable y hasta un 70% en fines de semana y festivos.