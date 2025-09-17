La Feria Sabor a Málaga de Rincón de la Victoria acaba con facturación de 130.000 euros en venta de productos locales

La Feria Sabor a Málaga de Rincón de la Victoria concluyó el pasado fin de semana con una facturación de 130.000 euros en ventas de productos locales - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

RINCÓN DE LA VICTORIA (MÁLAGA), 17 (EUROPA PRESS)

La Feria Sabor a Málaga de Rincón de la Victoria concluyó el pasado fin de semana con una facturación de 130.000 euros en ventas de productos locales. "Unos datos que demuestran el interés generado hacia los productos de kilómetro cero que promueve la marca promocional de la Diputación de Málaga y que permitió en esta ocasión que un total de 32 productores llegados de todas las comarca pusieran a disposición de los asistentes lo mejor de su despensa", ha expresado el presidente de la Diputación y alcalde, Francisco Salado.

Los asistentes pudieron conocer de primera mano y llevarse a casa algunos de los 350 productos de la tierra, reflejo de las singularidades gastronómicas de más de una veintena de municipios representados.

En este sentido, Salado ha reiterado "la importancia de este tipo de ferias y el impacto que tiene en la economía de las pequeñas y medianas empresas que con todo el cariño y dedicación preparan su asistencia para ofrecer sus productos estrella". Asimismo, ha recordado que el siguiente reto será la Gran Feria Sabor a Málaga de cara al puente de diciembre.

Además, ha informado que la feria ha contado con un carácter solidario, de forma que las degustaciones de tapa de boquerones y caña de cerveza Victoria por un precio simbólico de dos euros han permitido recaudar en torno a los 7.000 euros para la Hermandad Nuestra Señora del Rocío de Rincón de la Victoria. En total, para esta causa, se vendieron 3.500 tapas y 900 litros de cerveza. Gracias a esta acción, la Hermandad financiará sus próximas campañas solidarias de Navidad dirigidas a las familias más vulnerables del municipio.

Además, la feria contó con un lleno absoluto todos los días, en la que no faltaron más de una veintena de actividades dirigidas a todos los públicos, como el primer Concurso Popular de Boquerones en Vinagre, el 'show cooking' final de la Fiesta del Boquerón Victoriano, el cocinado en directo realizado por el chef del restaurante asador Las Brasas de Raúl, además de catas, talleres, degustaciones y música en vivo de las bandas Money Makers y Hakuna Matata.