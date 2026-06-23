Fernández dice que el Gobierno analiza "con todo lujo de detalle" el trasvase de Iznájar: "No está olvidado"

Archivo - Pantano de Iznajar, imagen de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

ANTEQUERA (MÁLAGA), 23 (EUROPA PRESS)

El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, ha asegurado que el Ejecutivo está "analizando con todo el lujo de detalle y con toda la complejidad que tiene" el trasvase de Iznájar (Córdoba) para aliviar la situación hídrica de varios municipios de la comarca de Antequera (Málaga), y ha incidido en que en un tema que "lo tenemos encima de la mesa" y "no está en modo alguno olvidado".

Así lo ha dicho Fernández al ser cuestionado por los periodistas en la localidad malagueña de Antequera, donde ha presidido la Comisión territorial de asistencia al delegado; momento que ha aprovechado para "compartir la alegría de los malagueños y de las malagueñas con ese ascenso del Málaga Club de Fútbol". "Mi más sincera enhorabuena", ha asegurado.

Según ha recordado el delegado del Gobierno central, "tendrá que ser a través de una ley, a través del Consejo de Ministros, cómo se lleve a cabo esa petición del trasvase que hay" y ha señalado que la petición "se sitúa en torno a los cinco metros cúbicos para cinco municipios de la comarca que tienen una situación complicada en cuanto a abastecimiento de agua se refiere".

Ha señalado que "la consigna del Gobierno de España y el requisito que se puso encima de la mesa siempre fue que se agotaran todas las otras posibilidades, toda vez que estamos hablando de trasvase entre cuencas y es siempre la última opción posible".

En este sentido, ha apuntado que "se está analizando la documentación remitida por la Junta de Andalucía con respecto a la justificación de que no hay otras medidas posibles que pudieran garantizar el suministro de agua potable".

"Con toda la seriedad y con toda la rigurosidad que requiere y también la gravedad del asunto, porque hablamos de suministro de agua potable, se tomará la mejor decisión posible", ha manifestado el delegado, quien ha incidido en que "lo tenemos encima de la mesa, es un tema que no está en modo alguno olvidado, en ningún cajón".

Fernández ha asegurado que es seguramente "uno de los temas que el subdelegado del Gobierno en Málaga --Javier Salas-- me recuerda cada dos por tres" y se ha referido también a que hay iniciativas políticas, "por lo tanto estamos encima de ese asunto".

PUJANZA DE MÁLAGA

Fernández ha destacado que Málaga siempre es importante, tiene un nivel de inversión total y absoluto". "Estamos en una provincia pujante en materia de infraestructuras", ha señalado, recordando la construcción del IMEC entre otros hitos.

Igualmente, ha señalado que "han sido más de 41 millones de euros los que el Gobierno de España ha destinado en estos últimos ocho años a Antequera", entre ellos diez millones de euros de la Estrategia de Desarrollo Integrado Local (EDIL) "que se va a desarrollar con un conjunto de proyectos muy interesantes, empezando por ese anillo circular verde alrededor de todo el municipio".

Cuestionado por el nuevo cuartel de la Guardia Civil del municipio, el delegado ha asegurado que el Ministerio del Interior "tiene esa actuación como una actuación necesaria y, por lo tanto, es consciente de que hay que hacerla", punto en el que se ha referido a las circunstancias "excepcionales" que se han dado en este proyecto y a la propuesta "de cesión con un precio fijado de un millón de euros por parte del Ayuntamiento al Ministerio".

También ha recordado que ha habido una inversión en las actuales instalaciones "que supera los 350.000 euros", por lo que ha asegurado que "el compromiso es total y absoluto" y ha incidido en que "es necesario un nuevo cuartel".

Asimismo, ha indicado que el plan de infraestructura en materia de seguridad del ministerio "lo contempla de esa manera", pero ha expresado que "ese plan para su ejecución requiere y necesita nutrirse de la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, que son quienes generan la capacidad financiera de poder avanzar".

"Por lo tanto hay que avanzar en el proyecto y garantizar esa financiación para que sea una realidad", ha dicho Fernández, quien ha reiterado que "hay conciencia de que es necesario, hay compromiso de que hay que llevar a cabo esa actuación y aprovechar lo que en su día fue una orden acabada para propiciar, dotar de dignidad a los guardias civiles que prestan su servicio en toda la comarca y por supuesto para que tengamos un equipamiento como se merece Antequera".