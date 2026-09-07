El Festival Aéreo de Torre del Mar en Vélez supera los 300.000 asistentes y los cinco millones en impacto económico

El teniente de alcalde de Torre del Mar, Jesús Pérez Atencia, en el balance del Festival Aéreo Internacional de Torre del Mar 2026 - AYUNTAMIENTO DE VÉLEZ-MÁLAGA

VÉLEZ-MÁLAGA (MÁLAGA), 7 (EUROPA PRESS)

El núcleo poblacional de Torre del Mar, en la localidad malagueña de Vélez-Málaga, ha realizado balance de nueva reciente edición del Festival Aéreo Internacional, una cita que ha logrado superar los 300.000 asistentes y ha generado un impacto económico superior a los cinco millones de euros.

Durante todo el fin de semana, Torre del Mar volvió a convertirse en uno de los principales focos de atención de la provincia de Málaga, con miles de personas disfrutando de los entrenamientos, el Sunset Air Show y la exhibición aérea celebrada el domingo.

Este año el festival ha contado con más de 33 aeronaves y 18 unidades de exhibición, conformando una programación de primer nivel en la que han participado algunos de los grandes referentes de la aviación civil y militar.

Desde la Tenencia de Alcaldía de Torre del Mar han destacado mediante un comunicado que el Festival Aéreo supone "mucho más que un espectáculo aeronáutico", ya que se ha consolidado como una "importante herramienta de promoción turística, generación de actividad económica, empleo y prolongación de la temporada alta".

Desde la organización municipal también han querido responder a las críticas recibidas durante las últimas semanas desde determinados sectores políticos de Vélez-Málaga.

"A pesar de las críticas que, un año más, hemos escuchado desde determinados sectores políticos instalados permanentemente en la crispación, la negatividad y en cuestionar cualquier iniciativa que se desarrolla en Torre del Mar, la realidad ha vuelto a hablar por sí sola", han señalado.

"El público nos ha vuelto a dar la razón. Nos la dio cuando apostamos por el turismo aeronáutico y nos la vuelve a dar cuando defendemos que este Festival es una magnífica herramienta para atraer visitantes una vez finalizado agosto", han añadido en un comunicado.

Desde la Tenencia de Alcaldía se ha insistido además en una de las principales conclusiones que deja esta edición: "Septiembre sigue siendo temporada alta en Torre del Mar".

"Seguiremos apostando por este evento, seguiremos mejorándolo y seguiremos trabajando para que Torre del Mar y el conjunto de Vélez-Málaga continúen siendo un referente turístico mucho más allá de los meses tradicionales de verano", han concluido.