El Festival de Cine de Benalmádena (Málaga) celebra del 10 al 17 de octubre su 25 cumpleaños

Presentación en la Diputación de Málaga del 25 Festival de Cine de Benalmádena. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

BENALMÁDENA (MÁLAGA), 29 (EUROPA PRESS)

El Festival Internacional de Cine de Benalmádena, que se celebra del 10 al 17 de octubre, cumple 25 años con el apoyo de la Diputación de Málaga, según ha dado a conocer este martes el vicepresidente de dicha institución y diputado de Cultura, Manuel López Mestanza, junto a Jessica Trujillo, concejala de Cultura de Benalmádena, y Jaime Noguera, director del festival.

La combinación de cineastas consagrados, nuevos talentos, clásicos, documentales, cinematografías internacionales y cortometrajes del Ficcab volverá convertir la Casa de la Cultura de Arroyo de la Miel en el punto de encuentro de los amantes del cine.

El diputado ha destacado que "en una época en la que las historias compiten por unos segundos de nuestra atención, mantener vivo un festival durante un cuarto de siglo tiene un gran mérito y es una excelente apuesta cultural".

Este año, el festival concederá su Premio Internacional al cineasta iraní Asghar Farhadi, ganador de dos premios Oscar a la Mejor Película Internacional por 'Nader y Simin, una separación' y 'El viajante'. Farhadi es uno de los grandes autores del cine contemporáneo y su presencia culminará con el estreno nacional de su nueva película, 'Historias paralelas', tras su estreno mundial en Cannes. Será el 15 de octubre.

'Historias paralelas' supone el regreso de Farhadi al cine francés. El reparto de la película, una coproducción de Francia, Bélgica e Italia, está encabezado por Isabelle Huppert, Virginie Efira, Vincent Cassel, Pierre Niney y Adam Bessa. La historia parte de Sylvie, una escritora que, buscando inspiración para una nueva novela, comienza a observar a sus vecinos hasta que la ficción y la realidad empiezan a confundirse.

Además, el festival contará con una selección de cine procedente de Serbia y el Kurdistán iraquí, películas clásicas, documentales, cine y arquitectura, animación africana y una Sección Oficial dedicada al cortometraje.

Durante el festival se rendirá homenaje a Juan Maldonado, trabajador retirado de la Diputación de Málaga, por su dedicación a la cultura. "Antes de existir la Comic-Con, él hizo las primeras quedadas de cómic en Málaga. También organizó el Día del Cine, varios cineclubs...Es un archivo andante del cine y la cultura y es una figura a reconocer", ha explicado Jaime Noguera.

El cine español tendrá una importancia especial en esta 25 edición. La gala inaugural incluirá la entrega del Premio Dirección a la cineasta Gracia Querejeta y la proyección de 'Landa', documental estrenado este año que retrata, con sus luces y sombras, la figura de Alfredo Landa. Dirigido por Querejeta y Miguel Olid, el largometraje se acerca a una de las figuras más populares y reconocibles de la historia del cine español.

Otro de los protagonistas será Leo Harlem, que recibirá el Premio Una Vida de Cine. El homenaje, que incluirá una charla con el actor leonés, se completará con la proyección de 'El mejor verano de mi vida', la comedia dirigida por Dani de la Orden en la que Harlem interpreta a Curro, un padre que promete a su hijo unas vacaciones inolvidables y debe recurrir a todo su ingenio para cumplir su palabra.

La clausura reservará otros dos reconocimientos al cine español con la entrega de los Premios de Interpretación a Kira Miró y Víctor Clavijo, en una gala que también dará a conocer el palmarés del concurso de cortometrajes.

DE HITCHCOCK AL CINE DE CULTO MALAGUEÑO

La programación recuperará además diferentes capítulos de la historia del cine. Uno de ellos estará dedicado al actor húngaro Paul Lukas, enterrado en el cementerio internacional de Benalmádena y cuya lapida será restaurada gracias a un convenio entre el Ayuntamiento de Benalmádena y el Consulado de Hungría.

En su homenaje se proyectará 'Alarma en el expreso' ('The Lady Vanishes', 1938), una de las grandes películas de la etapa británica de Alfred Hitchcock, protagonizada por Margaret Lockwood y Michael Redgrave junto al propio Lukas.

El Ficcab reivindicará también una parte muy particular de la historia cinematográfica malagueña con un homenaje al director Pedro Temboury. La sesión permitirá reencontrarse con su universo a través de 'Psycholettes', 'Kárate a muerte en Torremolinos' y 'Ellos robaron la picha de Hitler', títulos que cumplen aniversarios este 2026 y que se han convertido con el paso del tiempo en referentes del cine independiente, fantástico y de culto realizado en Málaga.

La programación documental incluirá 'Plaza Nueva a las 10', de Carmen Tortosa, que será presentado por su directora. El documental observa a un grupo de personas que transforma periódicamente la granadina Plaza Nueva en una pista de baile, convirtiendo la música y el movimiento en espacios de encuentro y vitalidad.

La música tendrá otro de sus grandes momentos con 'Para vivir: El implacable tiempo de Pablo Milanés,' documental dirigido por Fabien Pisani que recorre la trayectoria personal y artística de una de las figuras esenciales de la Nueva Trova cubana y reúne testimonios y presencias como Silvio Rodríguez, Joaquín Sabina, Omara Portuondo, Chucho Valdés, Chico Buarque y Harry Belafonte.

El documental será presentado por el gestor cultural Héctor Marquez y contará con la participación del director musical de Pablo Milanés Miguel Núñez.

La vocación internacional del Ficcab se reforzará este año con el espacio Nuevas Miradas. El festival ofrecerá una selección de cortometrajes procedentes del Festival de Novi Sad, en Serbia, y otra del festival siberiano Spirit of Fire, ampliando así el escaparate dedicado a cinematografías y nuevos realizadores de otros territorios. El programa incorporará además una selección de cortometrajes del Kurdistán iraquí.

El festival volverá asimismo a mirar hacia otras formas de entender la imagen en movimiento con una sesión especial dedicada a los 90 años de animación africana y con la segunda edición de la Muestra de Cine y Arquitectura, que podrá verse tanto en Benalmádena como en Málaga, y que incluirá la proyección de 'Días del cielo', de Terrence Malick, 'Here', de Robet Zemeckis y 'El Viajante', de Ashgar Farhadi.

La competición oficial seguirá siendo uno de los ejes vertebradores del Ficcab. Los cortometrajes seleccionados se distribuirán en cuatro programas diferentes a lo largo de la semana, a los que se sumarán las sesiones matinales de cine y otras selecciones de cortometrajes.