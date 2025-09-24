Festival de Cine Francés de Málaga programa música en directo de las proyecciones de los clásicos de Capellani y Méliès

El cartel de la XXXI edición del Festival de Cine Francés de Málaga (2025) - FESTIVAL DE CINE FRANCÉS DE MÁLAGA

MÁLAGA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La 31 edición del Festival de Cine Francés de Málaga, que se celebrará del 10 al 17 de octubre, ha programado la proyección de dos de los clásicos de Alberto Capellani y Georges Méliès con la incorporación de la música en directo de las bandas sonoras de estas obras.

Así lo ha anunciado este miércoles en un comunicado la organización que, a dos semanas de que arranque este festival cinematográfico, continúa detallado su programa al que suman esta actividad, denominada 'cine-concierto' y que estará protagonizada por Ensemble Málaga Camerata.

Esta formación musical interpretará la banda sonora en directo de las proyecciones de dos clásicos del cine mudo de Capellani y Méliés, bajo la dirección de Santiago J. Otero Vela, han informado desde el festival en un comunicado.

En concreto se proyectarán 'L'Arlésienne' (1908) de Capellani que contó originalmente con la música de la Suite L'Arlésienne de G. Bizet, y 'À la conquête du Pôle' (1912) de Méliès, con música de los grandes músicos Offenbach, Mozart y Beethoven.

La interpretación de Ensemble Málaga Camerata será en formato de quinteto, que tiene previsto estar compuesto por dos violines, una viola, un violoncello y un piano. Todo bajo la batuta del director de orquesta malagueño Santiago J. Otero Vela

Este evento tendrá lugar en la sala 1 del Cine Albéniz y las entradas para él ya están a la venta en Unientradas, en la web del festival, y en las taquillas del Cine Albéniz, situado en la calle Alcazabilla, 4.

Desde los inicios del cine mudo, estas películas estaban acompañadas por música en vivo, que jugaba "un papel crucial en la creación de la atmósfera y la emoción de las escenas". Con el tiempo, el cine mudo evolucionó hacia el cine sonoro, pero la relación entre la música y el cine se mantuvo.

Han explicado que hoy en día, los 'cine-conciertos' "reviven esta tradición, donde las películas mudas se proyectan con bandas sonoras interpretadas en vivo, ofreciendo una experiencia nostálgica y emocionante".