El festival Cirkorama protagoniza la agenda cultural semanal de la Diputación de Málaga

Cartel del festival Cirkorama. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

La agenda cultural de la Diputación de Málaga para la próxima semana estará protagonizada por los espectáculos teatrales que forman parte de la décima edición del festival de teatro circo Cirkorama de la institución provincial, que se celebrará en la capital (MVA) y varios municipios de la provincia. La programación se completa con documentales, talleres, espectáculos musicales y exposiciones.

Según ha informado la institución provincial en una nota, el Festival de Teatro Circo de Málaga Cirkorama 2026 cumple su décima edición con una completa programación que se inaugura el 18 de junio, a las 20.00 horas, con 'Fins al Cel (Hasta el Cielo)', la propuesta de la compañía valenciana Spinish Circo para público familiar que se podrá ver en la Pista Deportiva del Centro Cultural MVA (calle Parra). La entrada será libre hasta completar aforo.

'Caricatos', de la compañía La Belle Ècole, será el siguiente espectáculo que tendrá lugar el 19 de junio, a las 20.00 horas, en la plaza de la Constitución de Monda. Destinada a público familiar, es un espectáculo desenfadado, sutil y delicado, centrado en la comunicación con el público. Un duelo improvisado entre dos entrañables personajes con las únicas armas que su gestualidad les brinda. Entrada libre. La plaza Pepe el Boticario de Rincón de la Victoria será la siguiente parada de este espectáculo, el próximo día 20 de junio, a las 21,00 horas.

La compañía Chicharrón Circo Flamenco llega al MVA el 19 de junio, a las 20,00 horas, con su propuesta titulada 'Empaque'. Un espectáculo para todos los públicos que combina circo, flamenco y humor a través de una dramaturgia intuitiva y contemporánea de malabares, cante, ritmos y palabra. Las invitaciones estarán disponibles el 15 de junio en www.culturama.cliqueo.es a partir de las 10,00 horas. También visitará Coín (Antiguo hospital de la Caridad) el sábado 20 de junio, a las 20,00 horas. Entradas disponibles en coin.es/compra-de-entradas y el domingo 21 de junio, a las 21,00 horas, visitarán Alhaurín de la Torre (Centro Cultural Vicente Aleixandre). Las invitaciones se podrán recoger en el propio Centro Cultural V. Aleixandre.

La propuesta de Maite Guevara titulada '¡Ahora!' aterriza en el municipio de Ardales el día 20 de junio, a las 21,00 horas. El Centro Cultural Villa de Ardales acoge esta propuesta pensada para un público a partir de 12 años de edad, con entrada libre hasta completar aforo. El espectáculo se podrá ver también en el MVA el domingo 21 de junio, a las 20,00 horas. Las invitaciones estarán disponibles el 15 de junio en www.culturama.cliqueo.es a partir de las 10,00 horas.

La compañía de circo murciana Siroco, que nació impulsada por la inquietud de Vitaly Motouzka, gran acróbata del circo ruso residente en Murcia, participa en Cirkorama 2026 con su espectáculo para público familiar 'L'apple du Vide', que se podrá ver en la pista deportiva junto al MVA, el sábado 20 de junio, y en la plaza Ochavada de Archidona el domingo 21 de junio.

MVA Y BIBLIOTECA CÁNOVAS DEL CASTILLO

Continúa el ciclo de documentales en el MVA con la proyección de '_Gen', de Gianluca Matarrese. El film cuenta la historia de un médico inconformista de un hospital de Milán que defiende los tratamientos de fertilidad y las transiciones de género, desafiando tanto las restricciones gubernamentales como los intereses corporativos en su afán por ayudar a los pacientes a alcanzar su verdadero yo. Será el 18 de junio, a las 20,30 horas. Entrada gratuita hasta completar aforo.

El viernes 19 de junio, a partir de las 16.30 horas, la Biblioteca Cánovas del Castillo ofrece una tarde de viernes lúdica y entretenida disfrutando con amigos y familiares de una gran variedad de juegos de mesa. En las tardes de ¡Mueve ficha! se podrá jugar a un montón de juegos de mesa modernos, con la ayuda del personal de la Asociación Cultural Lex Ludi Malacitana.

Por otro lado, el 20 de junio, a las 21,00 horas, el Mirador de Sansueña de Torremolinos (Calle Castillo del Inglés, 9) acoge el espectáculo de música y poesía, organizado por la Generación del 27, 'Composiciones 2/3'. La entrada es libre hasta completar aforo.

La banda malagueña Fitovoltaje rinde tributo a Fito y Fitipaldis en Cortes de la Frontera el próximo 20 de junio a las 22,00 horas. Actuarán en la Plaza Nueva (Estación de Cortes de la Frontera) con entrada libre. Fitovoltaje hace vivir al público un concierto con su toque personal de animación y energía. Calidad y respeto en un tributo único.

Tras su paso por el Auditorio Edgar Neville de la Diputación de Málaga, el espectáculo 'Miguel de los Reyes, memoria de un cancionero' llega el 20 de junio, a las 20,30 horas, al Auditorio Municipal José Luis Miranda de Archidona. Se trata de un ciclo de copla que tributa homenaje a este artista malagueño tras cumplirse 27 años de su fallecimiento. Entrada libre hasta completar aforo.

La Orquesta Sinfónica de Málaga y el Coro de la Radio WDR interpretan en el Teatro Cervantes de Málaga el 'Réquiem' de Mózart e 'Insanae et Vanae' de Haydn el 20 de junio a las 20,00 horas. Información y entradas en interkultur.com/malaga2026. El barrio de Los Romanes del municipio axárquico de La Viñuela acoge la actuación de la panda de verdiales Raíces de Málaga. La cita será el sábado 20 de junio a las 20.00 horas.

EXPOSICIONES

Con ocasión del Centenario de la Revista Litoral la Diputación de Málaga, a través del Centro Cultural Generación del 27, el MVA acoge una gran exposición para conmemorar los cien años de una de las revistas de poesía, arte y pensamiento más influyentes de la lengua española. 'Litoral cien años. Generación del 27-Generación Litoral' quiere ser el mejor homenaje que se le puede rendir a esta publicación que nació en noviembre del 26 y que ha logrado sobrevivir y mantenerse viva en sus diferentes etapas hasta la actualidad.

La exposición permanecerá abierta hasta el 26 de junio y la entrada es libre hasta completar aforo. El horario de visitas es de lunes a viernes de 10,00 a 21,00 horas. Festivos cerrado. Por otra parte, el espacio expositivo de la Diputación Provincial de Málaga Pacífico 54 acoge la muestra colectiva 'En clave de luz', organizada por Aula 7 hasta el 10 de julio. Compuesta por 79 piezas realizadas por fotógrafos miembros de Aula 7, tiene en la música y en el baile el eje común de su temática. La entrada es libre y puede visitarse de lunes a viernes de 10,00 a 20,00 horas. Festivos cerrado.

La muestra 'Realismo mágico' de la artista Maribel Alonso reúne en el MAD de Antequera (Calle Diego Ponce, 12) cerca de 80 cuadros de todas las épocas pictóricas. Esta exposición es un recorrido por su trayectoria y una invitación formal a que el público se mueva entre sus colores vívidos y sus geometrías anímicas. Se podrá visitar hasta el 20 de septiembre, de lunes a sábados de 10,00 a 20,30 horas. La entrada libre hasta completar el aforo.