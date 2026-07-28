El Festival de Málaga abre la convocatoria para la programación abierta de MaF 2027

Cartel del MAF - FESTIVAL DE MÁLAGA

MÁLAGA, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La 30 edición del Festival de Málaga, que tendrá lugar del 26 de febrero al 7 de marzo de 2027, estará precedida por otra cifra especial, la décimo quinta edición de su programación expandida, Málaga de Festival-MaF, programación que busca celebrar la cultura con el cine como argumento.

MaF-Málaga de Festival está organizado por el Ayuntamiento de Málaga a través de la empresa municipal Málaga Procultura (organizadora del Festival de Málaga) y cuenta un año más con la colaboración de Fundación "la Caixa".

Así, está compuesto por dos ámbitos: la programación abierta, que se elabora a partir de las propuestas recibidas a través de convocatoria, siempre y cuando cumplan los criterios de selección; y la programación permanente, comisariada por la propia organización según los ejes discursivos planteados para cada edición y en función de colaboraciones con entidades públicas y privadas de la ciudad.

La convocatoria para la recepción de propuestas para la programación abierta del Málaga de Festival-MaF queda abierta hasta el 25 de septiembre, han indicado desde el certamen cinematográfico malagueño en un comunicado.

Esta programación abierta busca estimular al tejido artístico de la ciudad de Málaga y proporcionar visibilidad a profesionales singulares dentro del ámbito de la cultura. Además, como viene haciendo desde la edición de 2021, Málaga de Festival se marca como uno de los pilares de esta programación abierta impulsar colaboraciones con creadores nacionales para generar vínculos que trasciendan a la propia ciudad. Las bases de la convocatoria pueden consultarse en la web de Festival de Málaga, en la pestaña 'Bases de participación'.

Los proyectos recibidos serán analizados por un comité de selección y, en caso de ser aceptados, pasarán a formar parte de la programación abierta de MaF 2027. Estas iniciativas contarán con la notable capacidad de difusión y promoción del Festival de Málaga, así como, en casos concretos, con apoyo económico, logístico y/o técnico para su realización.

Asimismo, las propuestas deberán ofrecer nuevas vías de diálogo con la acción cultural y artística actuales que permitan encontrar nuevos significados en torno a la creación audiovisual gracias a la alianza con las disciplinas que conforman MaF 2027 (Arte sonoro, Artes Visuales, Ciencia, Cine, Exposiciones, Pensamiento y Tech).

Las propuestas deberán estar relacionadas con el eje temático de MaF 2027, 'Hacia una nueva Ilustración', que invita a reflexionar sobre la vigencia del legado ilustrado en la sociedad contemporánea.

Frente al avance de corrientes antidemocráticas que cuestionan los derechos, las libertades y el conocimiento, MaF 2027 reivindica los principios que impulsaron la Ilustración: la razón, la ciencia, la cultura y la educación como instrumentos para mejorar la vida de las personas y favorecer el progreso colectivo.

Así, a través de su programación expandida, el Festival de Málaga propone defender la democracia, los derechos humanos, el pensamiento crítico y la libertad, y convertir la cultura pública y plural en un espacio de encuentro, conocimiento y emancipación.