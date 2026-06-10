El Festival de Málaga abre la inscripción para su 30 edición, que tendrá lugar del 26 de febrero al 7 de marzo de 2027

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MÁLAGA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Festival de Málaga, organizado por el Ayuntamiento de Málaga a través de la empresa Málaga Procultura, abre desde este miércoles la inscripción de películas interesadas en participar en su 30 edición, que se celebrará del 26 de febrero al 7 de marzo de 2027.

Las bases completas de participación pueden consultarse en la web del Festival y la inscripción deberá hacerse a través de la plataforma Festhome, ha indicado el certamen cinematográfico malagueño en un comunicado.

La competición oficial de la 30 edición está abierta a los largometrajes producidos en España y en todo el territorio iberoamericano, incluyendo Portugal y Brasil, tanto en Sección Oficial de largometrajes, ZonaZine, Documentales, Cinema Cocina y Cortometrajes documentales.

La categoría de Cortometrajes de ficción está restringida a producción española, divididos en: Sección oficial cortometrajes de ficción o animación y Sección oficial cortometrajes Málaga (dirigidos o producidos por personas nacidas o residentes en Málaga o cuya compañía productora esté radicada en la provincia de Málaga). También está dirigida a producción española la categoría de Series.

El Festival abre también la convocatoria para la sección América, América, creada en la pasada edición, dirigida a largometrajes de cualquier género que visibilicen la riqueza y la diversidad cultural de las comunidades indígenas y rurales del continente americano. Tendrá un carácter no competitivo y estará integrada por un máximo de cuatro películas.

En cuanto a los premios de las diferentes categorías, en Sección Oficial se otorgarán dos Biznagas de Oro, a la mejor película española e iberoamericana respectivamente, dotadas cada una con 8.000 euros.

En ZonaZine también habrá dos biznagas a la mejor película, que tendrán una dotación de 4.000 euros cada una, mientras que en documental habrá un premio de 4.000 euros. En Cinema Cocina hay un premio al mejor largometraje, de 4.000 euros, y otro al mejor cortometraje, de 2.000.

Las Biznagas de Plata de Sección Oficial Cortometrajes de Ficción, al mejor cortometraje documental y al mejor corto de Animazine están dotadas con 2.000 euros. En la sección Cortometrajes Málaga se concederá la Biznaga de Plata al mejor cortometraje, dotada con 2.000 euros.

En la sección Mosaico Panorama Internacional habrá un Premio del Público dotado con 8.000 euros para el distribuidor en España del largometraje más votado de la sección.

En la sección América, América se darán 2.000 euros destinados a las respectivas productoras de cada una de las películas seleccionadas como contribución a los costes de producción y al impulso de futuros proyectos audiovisuales de similares características.

La inscripción se deberá hacer antes de las siguientes fechas: 8 de noviembre de 2026 para largometrajes documentales, cortometrajes de ficción, animación y documentales; y largometrajes y cortometrajes de Cinema Cocina; y 2 de diciembre de 2026 para largometrajes de Sección Oficial, de ZonaZine y de América, América.