El Festival de Málaga y Cervezas Victoria renuevan su acuerdo de patrocinio hasta 2030

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre; el director general de Damm, Jorge Villavecchia; la edil de Cultura, Mariana Pineda; el director del Festival, Juan Antonio Vigar, y responsable de relaciones institucionales de Victoria, Sergio Ragel. - FESTIVAL DE MÁLAGA

MÁLAGA 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Festival de Málaga, organizado por el Ayuntamiento de Málaga a través de Málaga Procultura, y Cervezas Victoria han anunciado este miércoles la renovación del acuerdo de patrocinio entre la marca y el certamen de cine en español hasta 2030.

El acuerdo se ha oficializado en la Fábrica de Victoria en un acto en el que han participado el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre; el director general de Damm, Jorge Villavecchia; la concejala de Cultura y Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Málaga, Mariana Pineda; el director del Festival de Málaga, Juan Antonio Vigar, y el responsable de relaciones Institucionales de Cervezas Victoria, Sergio Ragel.

Esta renovación del acuerdo vuelve a situar a Victoria como cerveza oficial del Festival de Málaga durante los próximos cinco años, en línea con su compromiso con la cultura y los eventos de relevancia celebrados en la provincia.

Además del patrocinio oficial, Cervezas Victoria ha ido sumando colaboraciones en distintas actividades relacionadas con el festival que se recogen en este nuevo acuerdo, como el ciclo de Cine Abierto con proyecciones gratuitas al aire libre que se realizan en diferentes espacios de todos los distritos de la ciudad durante el periodo estival; y Cinema Cocina, una sección oficial y ciclo gastronómico del festival que destaca documentales españoles e iberoamericanos enfocados en la cultura culinaria.

También el compromiso por parte de la cervecera en participar activamente en las citas señaladas como el 30 aniversario del festival o su centenario en 2028.

Durante el acto de firma del acuerdo, ambas partes han repasado el trabajo realizado desde 2021, además de "la importancia de mantener el compromiso ante uno los eventos más destacados del panorama cultural nacional y que año tras año afianza su dimensión internacional".

También han destacado las activaciones que Cervezas Victoria ha puesto en marcha durante cada edición del festival como son la campaña de comunicación digital y exteriores titulada 'Curso de Cine para cerveceros', la celebración de más de diez eventos en la Fábrica Victoria, su espacio en el Teatro Cervantes, y otras acciones con creadores de contenido, entre otras.