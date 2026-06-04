El Festival de Málaga convoca la segunda edición de su campus de cine para niños - FESTIVAL DE MÁLAGA

MÁLAGA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La magia del cine regresa este verano para los más pequeños con el Campus de Cine Biznaga Festival de Málaga para niños y niñas de seis a 12 años, una experiencia donde la creatividad, la diversión y el séptimo arte se dan la mano.

Durante una semana, de lunes a viernes, los pequeños vivirán el mundo del cine como auténticos protagonistas: desde la creación de guiones, pasando por la iniciación a la interpretación, hasta el rodaje de sus propias historias. Todo en un entorno seguro, dinámico y guiado por profesionales del cine y la educación, según han indicado desde el certamen cinematográfico malagueño en un comunicado.

El Campus de Cine Biznaga Festival de Málaga se ha diseñado con una duración semanal, en dos turnos para llegar al máximo posible de participantes: del 27 al 31 de julio y del 3 al 7 de agosto.

Durante estos días, se establecerán grupos de trabajo en función de la edad y los participantes contarán con el apoyo de los docentes para crear obras cinematográficas, que se proyectarán en una matinal el sábado para que las familias puedan disfrutar de estas creaciones.

El campus, cuya sede será el Teatro Echegaray, se desarrollará en jornadas de 09,00 a 14,00 horas durante las cuales habrá actividades de cine y expresión artística, que se complementarán con juegos y un ambiente lúdico y de diversión.

El campus tendrá un precio de 100 euros por participante en cada turno e incluye todos los materiales específicos para su realización. La inscripción, que se puede solicitar hasta el 20 de julio, se hará mediante un formulario online. Las plazas se otorgarán por orden de solicitud.