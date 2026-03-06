El Festival de Málaga despliega su alfombra roja para volver a ser epicentro del cine

Festival de Málaga en una imagen de archivo - AYUNTAMIENTO

MÁLAGA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Málaga despliega la alfombra roja para convertirse desde este viernes y hasta el 15 de marzo en epicentro del cine en español. Largometrajes, conciertos, premios y homenajes, entre otros, marcarán esta cita anual con el séptimo arte, que alcanza su 29 edición.

De igual modo, el certamen malagueño se convertirá de nuevo en punto de encuentro del audiovisual en español en su consolidada área de Industria MAFIZ.

La gala de inauguración del certamen cinematográfico, que tendrá lugar antes de la proyección de 'Calle Málaga', dirigida por Maryam Touzani y protagonizada por Carmen Maura, la conducirá la actriz Kira Miró y contará con las actuaciones musicales del grupo extremeño Sanguijuelas del Guadiana, el cuarteto flamenco Las Migas y la cantante catalana Lia Kali, que pondrán la banda sonora a una velada que marcará el inicio de diez días dedicados al cine en español.

Durante la ceremonia se dará a conocer el conjunto de contenidos y secciones que conforman la programación de esta 29 edición, que volverá a tender puentes entre España y Latinoamérica y a reunir obras procedentes de 71 países.

En cuanto a la participación, este año se han inscrito un total de 2.883 audiovisuales --un 5% más que la edición anterior-- para un total de 263 audiovisuales seleccionados, procedentes de 71 países --frente a los 54 de 2025--, lo que demuestra "el importante presencia, prestigio y posicionamiento internacional del festival".

También destacan datos importantes, que "conforman la radiografía del festival" como es que un 66% de las cintas inscritas son españolas, "lo que demuestra que somos el Festival referencia del cine español". Además, se han recibido 864 audiovisuales latinoamericanos, lo que refleja el importante prestigio y posicionamiento creciente en territorios hermanos. "Y un dato que nos gusta especialmente: somos un festival que sigue siendo impulsor del talento emergente, con un 31,5%, 909 óperas primas, de las inscritas".

Asimismo, de las 2.745 películas registadas, 1.182 están dirigidas por mujeres, un 41% del total; mientras que, de las seleccionadas, 102 han sido dirigidas por mujeres, un 39%, "lo que supone prácticamente el mismo promedio de películas inscritas dirigidas por mujeres, con lo que mantenemos la proporcionalidad y, con ello, el compromiso ya histórico con el cine hecho por mujeres. Y de los 22 largometrajes de sección oficial a competición, nueve han sido dirigidas por mujeres, lo que significa prácticamente el 41% del total".

SECCIÓN OFICIAL

La sección oficial cumple con el objetivo "de convertir el festival en la imagen real del actual sector audiovisual iberoamericano, con una programación que entendemos que es diversa, que es amplia, pero es equilibrada y atractiva".

Así, la sección oficial a concurso incluirá 22 películas --12 españolas y diez latinoamericanas--. A ellas hay que sumar 21 películas --19 españolas y dos latinas-- en sección oficial no competitiva, incluida la clausura.

En concreto están 'Calle Málaga', de Maryam Touzani, película inaugural; 'Altas Capacidades', de Víctor García León; 'Después de Kim', de Ángeles González-Sinde; 'Corredora', de Laura García Alonso; 'Iván & Hadoum', de Ian de la Rosa; 'La buena hija', de Julia de Paz; 'Lapönia', de David Serrano; 'Mala bèstia', de Bárbara Farré; 'Mi querida señorita', de Fernando González Molina; 'Pioneras. Solo querían jugar', de Marta Díaz de Lope Díaz; 'Pizza Movies', de Carlo Padial; y 'Yo no moriré de amor', de Marta Matute.

Junto a éstas, las latinoamericanas 'Ángeles', de Paula Markovitch (México, Argentina); 'El corazón del lobo', de Francisco J. Lombardi (Perú); 'El guardián', de Nuria Ibáñez (México, España); 'El jardín que soñamos', de Joaquín del Paso (México); 'Hangar rojo', de Juan Pablo Sallato (Chile, Argentina, Italia); 'Juana', de Daniel Giménez Cacho (México); 'La mujer de la fila', de Benjamín Ávila (Argentina, España); 'La hija Cóndor', de Álvaro Olmos Torrico (Bolivia, Perú, Uruguay); 'Mil pedazos', de Sergio Castro-San Martín (Chile Argentina, España); y 'Neurótica anónima', de Jorge Perugorría Rodríguez (Cuba).

Asimismo, están los pases oficiales fuera de competición de las españolas '9 lunas', de Patricia Ortega; 'A una isla de ti', de Alexis Morante; 'Andy', de Román Parrado en formato cinefórum; 'Auri', de Violeta Salama; 'Cada día nace un listo', de Arantxa Echevarria; 'Casi todo bien', de Andrés Salmoyraghi y Rafael López Saubidet; 'Día de caza', de Pedro Aguilera; 'Dos días', de Gonzaga Manso; 'Femení Singular', de Xavi Puebla; 'Hora y veinte', de Marc Romero; 'Hugo 24', de Luc Knowles; 'Los justos', de Jorge A. Lara y Fernando Pérez; 'Mallorca confidencial', de David Ilundain; 'Solos', de Guillermo Ríos; 'Todos los colores', de Beatriz de Silva (cinefórum); 'Un altre home', de David Moragas; 'Un hijo, de Nacho la Casa'; (cinefórum) y 'Viaje al país de los blancos', de Dani Sancho y 'La familia Benetón +2', de Joaquín Mazón, que será la clausura.

También las latinas 'Bye bye' paraíso, de Kim Elizondo Navarro (Costa Rica, Colombia, Uruguay) y 'La casaca de Dios', de Fernan Miras (Argentina, Estados Unidos).

El jurado de la Sección Oficial lo integra la directora y guionista vasca Jaione Camborda Coll (presidenta); la directora del Festival Internacional de Cine de Morelia, Daniela Michel (México); el escritor y guionista peruano Santiago Roncagliolo; la actriz española Loreto Mauleón; la directora española Belén Funes; el director y actor argentino Gastón Pauls y la también española Rosa Montero.

Además de películas, en la selección de Series (sección oficial no competitiva), participan 'Acoustic Home', de Alexis Morante (Hbo/Sony Music); 'Cochinas', de Andrea Jaurrieta, Laura M. Campos y Núria Gago (Prime Video); 'Entre tierras 2', de Humberto Miró, Salvador García y David Montoya (Atresmedia); 'La nena', de Paco Cabezas (Atresmedia); 'Millennial mal', de Lorena Iglesias y Andrea Jaurrieta (Filmin y Tornasol); 'Por cien millones', de Nacho G. Velilla (Movistar); 'Si es martes, es asesinato', de Salvador Calvo y Abigail Schaaff (Disney).

A la sección oficial, como todos los años, se suman diversas secciones de cortometrajes; documentales; Mosaico; Afirmando los derechos de las mujeres; 'América, América'; Cinema Cocina; y vuelve La Villa del Mar, inaugurada en la pasada edición.

Por otro lado, estará el área de industria Mafiz y se contará, entre otros, con un nuevo evento: Andalucía International Audiovisual Networking. Además, Latinamerican Focus, el foro bilateral de coproducción, tendrá este año como protagonista a Panamá, País de Honor.

HOMENAJES

En cuanto a los homenajeados, el Premio Málaga-Sur será para la actriz Rossy de Palma; el Premio Ricardo Franco-Academia de Cine, será para la directora de producción Manuela Ocón Aburto; el Premio Málaga Talent-La Opinión de Málaga para Alauda Ruiz de Azúa; el Premio Retrospectiva-Málaga Hoy, irá para el director peruano Francisco Lombardi y la Biznaga Ciudad de Paraíso, a Victoria Vera.

A estos hay que sumar varias Biznagas de Honor: a la actriz uruguaya Natalia Oreiro; al fallecido director argentino Fabián Bielinsky; a los directores argentinos Mariano Cohn y Gastón Duprat y al actor español Saturnino García. La Película de Oro será 'El desencanto'. La gala de clausura será conducida por Elena Sánchez y Belén Cuesta.