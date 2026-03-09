El Festival de Málaga disecciona un jurado popular en 'Los justos'

Photocall de 'Los Justos' en el Festival de Málaga - FESTIVAL DE MÁLAGA

MÁLAGA 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los directores Jorge A. Lara y Fer Pérez han presentado este lunes 'Los justos' en la 29 edición del Festival de Málaga, película que llega fuera de concurso a la sección oficial. Este largometraje de género judicial indaga en las razones ocultas de los componentes de un jurado.

En 'Los justos', nueve miembros de un jurado popular deliberan aislados un polémico caso de corrupción. Las pruebas son irrefutables, la opinión pública ya ha emitido su veredicto, nadie parece tener dudas... Hasta que reciben una oferta en secreto: cada integrante ganará un millón de euros si cambia su voto de culpable a inocente. Pero si quieren entrar en el juego, deberán alcanzar la unanimidad; algo que sacará a la luz las verdaderas causas pendientes de cada uno de los miembros del jurado.

A la rueda de prensa en el cine Albéniz han asistido los directores Jorge A. Lara y Fer Pérez, acompañados por Carmen Machi, Marcelo Subiotto, Pilar Castro, Ane Gabarain, Vito Sanz, Bruna Cusí, Aimar Vega, Marina Guerola y Hugo Welzel.

"Hacer esta película ha costado mucho, han sido muchos años para conseguir levantarla, pero hemos encontrado a los mejores compañeros de viaje", ha comenzado diciendo el director Fer Pérez. "El equipo perfecto", ha añadido su compañero en la dirección, Jorge A. Lara.

Lo que parece haber sido una producción compleja ha tenido un final feliz. "Como colofón estrenarla en Málaga para nosotros es un regalo. Y si ya consideramos que era un milagro haber hecho la película, ya es doble milagro", ha insistido el director Fer Pérez.

'Los justos' es una obra muy coral, con nueve actores compartiendo una pequeña sala, y compartiendo protagonismo. "Nosotros trabajamos con ellos en los ensayos el diseño de los personajes. Lo que nos importaba eran las contradicciones que cada uno tenía porque era parte del avance en la película", ha señalado el director Jorge A.Lara.

"Lo que nosotros hemos intentado es que sorprendiera, que el público hiciera un poquito una radiografía nada más entrar y los encasillara para luego ir descubriendo que detrás de ellos hay otras cosas", ha explicado Lara sobre sus intenciones respecto a los personajes de 'Los justos'.

Una referencia ineludible que los creadores de 'Los justos' han tenido que enfrentar por tener como protagonista a los miembros de un jurado en plena deliberación de un veredicto es el clásico estadounidense 'Doce hombres sin piedad', de Sidney Lumet. "Sí, obviamente 'Doce hombre sin piedad' era un claro referente, no solamente ya por el jurado", ha reconocido Fer Pérez.

Aunque 'Los justos' es una película muy diferente al clásico que tomaron de referente: "Era deliberado de alguna forma hacerlo a la inversa", ha revelado Fer Pérez. Su principal cambio es este: "Así como en 'Doce hombres sin piedad' ellos arrancan con muchos prejuicios solamente porque desde su convicción creen que ese reo es culpable, aquí también, pero al contrario. Es como vestirlos de mucha moralidad, de mucha coherencia, de una ciudadanía ejemplar, y luego vamos a desnudarlos y vamos a llevarlos al lado contrario. Al lado oscuro", ha indicado Fer Pérez.

Sobre lo que ha habido acuerdo, con pocas excepciones, es en destacar lo accidentado del rodaje: "Lo que más me ha costado es rodar la película. Sí, de hecho no ha sido una película fácil aunque lo parece, porque hemos tenido bastantes problemillas. Pero bueno, ya os irán contando. Eh, yo tuve mucha fiebre y malestar general durante mucho tiempo y he tenido pesadillas. De hecho, cuando vi la película y me citaron para ir a ver un pase dije: 'Ah, ¿pero se ha podido montar la película?", ha compartido el actor Vito Sanz.

"Esta película es el milagro del cine. Han pasado tantas, tantas, tantas cosas a cada uno de nosotros. Ha habido tanto hospital, tanto cambio de todo... No os podéis imaginar. Yo creo que hemos sufrido un mal de ojo. Lo hemos pasado muy mal", ha reafirmado una divertida Carmen Machi. "Son unos héroes", ha añadido la actriz sobre los directores

El resultado de tanto sufrimiento, un drama judicial que se escribió en 2018 y que "sigue vigente", según Fer Pérez, ha satisfecho de forma muy favorable a todos los implicados, y por fin ha llegado al Festival de Málaga. Y pronto, 'Los justos' se podrá ver en los cines españoles.