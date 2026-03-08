El Festival de Málaga inaugura la octava edición del Espacio Solidario en la Plaza de la Merced

El alcalde Málaga, Francisco de la Torre, en la inauguración de la octava edición del Espacio Solidario del Festival de Málaga. - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

MÁLAGA 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Festival de Málaga vuelve a acoger el Espacio Solidario que organiza el Ayuntamiento de Málaga -a través del Área de Derechos Sociales, Diversidad, Igualdad y Accesibilidad- en colaboración con la Fundación "la Caixa", una iniciativa que este año celebra su octava edición y que busca promover la integración y la inclusión.

Del 7 al 14 de marzo, la Plaza de la Merced volverá a ser el enclave elegido para acoger esta propuesta del Festival, que contará con la participación de más de 40 asociaciones y entidades sociales de la ciudad con el objetivo de visibilizar la labor que desarrollan y fomentar la inclusión de los diferentes colectivos.

En el acto de inauguración del Espacio Solidario han estado presentes el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre; la concejala delegada de Cultura y Patrimonio Histórico, Mariana Pineda; el concejal delegado de Derechos Sociales, Diversidad, Igualdad y Accesibilidad, Francisco Cantos; el director territorial de CaixaBank Andalucía, Ceuta y Melilla, Juan Ignacio Zafra; el responsable territorial de Andalucía, Ceuta y Melilla de Fundación "la Caixa", Juan Carlos Barroso; y el director del Festival de Málaga, Juan Antonio Vigar.

Por su parte, Francisco de la Torre ha abierto la presentación destacando que el Espacio Solidario cumple su octava edición "con una carpa que cada año es más grande, lo que refleja el indudable éxito de este espacio".

Además, el alcalde ha aprovechado la ocasión para agradecer "a la organización del Festival que sepa estar en la sensibilidad de los temas que son necesarios".

Por otro lado, Juan Ignacio Zafra ha remarcado que el hecho de que tantas asociaciones participen en el proyecto es "un verdadero orgullo" y ha añadido que "empieza mucha gente a mirar a este Festival porque este es un tema absolutamente diferencial", augurando que el Espacio Solidario "tendrá tanta vida como la vida que tiene el Festival".

Juan Carlos Barroso ha señalado que el Espacio Solidario es un puente entre la cultura y lo social, "es un referente", añadiendo que para la Fundación La Caixa "no es un patrocinio, es una alianza estratégica que nos permite construir espacios de encuentro para dar visibilidad a realidades que son invisibles".

Ha clausurado el encuentro Juan Antonio Vigar destacando que "la fuerza del Festival es sin duda la ciudad de Málaga. No hay una ciudad que abrace tanto a su Festival como la ciudad de Málaga y el equipo del Festival queremos responder a ese impulso y ese abrazo".

Tal y como ha señalado el director, el Espacio Solidario nació hace ocho años, con humildad pero con muchas ganas, "queriendo crear un espacio donde poder mostrar diferentes realidades", una iniciativa a la que se sumaron tanto Caixabank como Fundación La Caixa y el área de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Málaga: "poco a poco y gracias a la voluntad de todos, este espacio ha ido creciendo y hoy estamos en un espacio que a mi, personalmente, me enorgullece".

Este año, la programación mantiene su modelo basado en actividades divulgativas de acceso libre y gratuito impulsadas por las entidades participantes. Se trata de una propuesta transversal que abordará temáticas sociales e inclusivas a través de proyecciones, mesas redondas, talleres y conciertos.

Con esta nueva edición, el Espacio Solidario vuelve a consolidarse como punto de encuentro entre cultura y acción social dentro del Festival, promoviendo la participación y visibilidad de los colectivos sociales de la ciudad.

El programa abordará temáticas relacionadas con la infancia, igualdad, salud, mayores, violencia e integración social entre otros.