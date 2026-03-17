El Festival de Málaga se ratifica como punto de encuentro del cine con un crecimiento del 3,5%

Un momento de la gala de clausura del 29 Festival de Málaga. - EUROPA PRESS

MÁLAGA, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El 29 Festival de Málaga ha finalizado con un nuevo aumento en sus cifras de espectadores y participantes, así como en su prestigio internacional, que se ha visto reflejado en una altísima participación de profesionales del sector de 61 países en su área de industria MAFIZ.

Todo ello en una edición especialmente compleja en su apartado de viajes por las limitaciones en el transporte desde Madrid en tren, lo que ha solventado el festival con vuelos charter para el traslado de invitados en inauguración y clausura y transfers desde la estación de Antequera a Málaga, lo que ha supuesto un importante desembolso económico no previsto, han indicado en un comunicado.

Por otro lado, han informado de que el Festival ha fijado ya sus fechas para la celebración de su 30 edición, que tendrá lugar del 26 de febrero al 7 de marzo de 2027.

29 FESTIVAL El número de películas programadas en la 29 edición ha sido de 263, a las que hay que sumar otras actividades como los dos pases del concierto de clausura de Luz Casal, la exposición fotográfica en la calle Larios a cargo de Amparo García, el espacio de La Villa del Mar en la playa de la Malagueta, encuentros, presentaciones, etcétera, además de las actividades celebradas en el Espacio Solidario.

Así, en cuanto a público, el certamen ha contado con casi 111.000 espectadores y participantes en sus distintas actividades, incluyendo las 53.600 entradas emitidas así como los asistentes a aquellas otras actividades de acceso directo, con acreditación o invitación.

Todo ello ha supuesto una recaudación cercana a los 360.000. Esto sitúa al festival en cifras superiores a las de la pasada edición con un incremento de espectadores y participantes de casi el 3,5%.

Las personas acreditadas en la 29 edición del Festival han sido 4.761, de las cuales 1.817 corresponden a invitados; 1.700 procedentes de 61 países a MAFIZ; 405 a escuelas de cine y 839 profesionales de prensa, entre los que destacan 25 medios internacionales.

Respecto a MaF -Málaga de Festival, programación expandida de Festival de Málaga, ha logrado reunir a 15.000 personas, en las 125 actividades.

EL FESTIVAL DE LA INDUSTRIA

En MAFIZ, área de Industria del Festival de Málaga, se han acreditado 1.700 personas procedentes de 61 países. Entre los eventos que componen esta área, se encuentra Spanish Screenings Contentm donde se han presentado 159 películas, que han tenido casi 1.131 visionados.

Por su parte, Málaga Short Corner ha contado con numerosos profesionales. En esta sección se inscribieron 485 trabajos, de los que se realizó una selección de 56 obras que componen una panorámica muy representativa de la actualidad, la calidad y la diversidad del cortometraje español. Entre las novedades destacó la creación del Premio Talento RTVE - Málaga Short Corner para proyectos de cortometraje.

En el marco de MAFIZ también ha tenido lugar MAFF Málaga Fund & Co-production Event. 49 proyectos en desarrollo y delegaciones de empresas provenientes de seis territorios clave han desarrollado un completo programa de trabajo que ha incluido showcases empresariales, workshops sobre metodologías y tendencias innovadoras y una intensa agenda de más de 720 reuniones de networking entre representantes de 21 países.

Dos de los proyectos participantes formaban parte del evento MAFF Women Screen Industry, organizado por el Festival de Málaga en colaboración con tres asociaciones de mujeres cineastas con el objetivo de avanzar hacia la equidad.

Dentro de Maff, Warmi Lab, la iniciativa del Festival de Málaga creada para reducir la brecha de formación en la industria audiovisual y empoderar a productoras mujeres de Latinoamérica y España, ha contado en esta edición con 12 proyectos participantes, procedentes de diversas regiones como Brasil, Colombia, Costa Rica, Panamá, México, Perú y España.

En Málaga Work in Progress se presentaron 15 películas en fase de postproducción. A los cinco títulos de Málaga WIP España, se han sumado los 10 iberoamericanos procedentes de siete países. Destaca aquí la colaboración con Abycine Lanza, dentro del proyecto conjunto 'El Impulso'.

Panamá ha sido el país de honor y protagonista de Latin American Focus 2026, que ha contado con 42 asistentes que han demostrado el gran talento audiovisual de ese país.

Por otro lado, el Festival de Málaga, en su estrategia de posicionarse como semillero de talento, ha reunido a 21 jóvenes cineastas españoles e iberoamericanos en el programa de formación y networking Campus Málaga Talent y a 20 creadores de contenidos digitales en Hack MAFIZ Málaga.

La Village del Industry Club ha acogido 50 stands entre institutos de cine de los principales países iberoamericanos, comunidades autónomas de España (12), agentes de ventas, film commissions e instituciones, que completan así la participación de los profesionales del sector que ha reunido MAFIZ.

Entre las novedades de este año, además de los showcases empresariales y workshops de las delegaciones de seis territorios clave que han formado parte del Maff, destaca Andalucía International Audiovisual Networking.

También ha tenido lugar el nuevo evento Trends, un nuevo programa profesional dentro de MAFIZ cuyo objetivo es explorar las tendencias del sector audiovisual, conectando cultura, tecnología e innovación, impulsando la internacionalización y el networking entre profesionales del audiovisual. Se ha organizado en tres áreas principales: series, animación y música vinculada al audiovisual.

Otro programa novedoso en la presente edición han sido las Golden Talks, un ciclo de conversaciones y clases magistrales con grandes figuras del audiovisual dentro de MAFIZ, que ha reunido a productores, directores, guionistas y ejecutivos internacionales para compartir su experiencia. Las sesiones han abordado procesos creativos, producción y tendencias de la industria.

Este año, se ha celebrado la segunda edición de La Villa del Mar, en la playa de La Malagueta. Por él han pasado 10.500 personas en el centenar de actividades organizadas con el patrocinio de Google y Olin.

DIFUSIÓN EN INTERNET Y REDES SOCIALES

En lo relativo a la presencia del Festival en Internet, y según datos de Google Analytics, la página web del Festival ha tenido del 11 de febrero al 15 de marzo casi 72.000 usuarios y 143.000 sesiones, con casi 630.000 páginas vistas.

El 29 Festival de Málaga ha cerrado su edición con unos resultados muy positivos en redes sociales, alcanzando una comunidad total de 269.305 seguidores entre Instagram, Facebook, X, TikTok y YouTube. Durante el periodo analizado, las cuentas del Festival sumaron 12.126 nuevos seguidores y registraron 16,65 millones de impresiones y 387,14K interacciones, confirmando el crecimiento de su ecosistema digital.

GASTOS DIRECTOS DEL FESTIVAL EN LA CIUDAD DE MÁLAGA

En su 29 edición, el Festival de Málaga ha realizado en la ciudad una importante inversión económica en sus distintos sectores productivos y de servicios.

La contratación por parte del festival de empresas, profesionales y personal de Málaga se cifra en 740.000 euros, mientras que la contratación de servicios para la producción se cifra en 400.000 euros. Los servicios hoteleros y de restauración se valoran en 965.000 euros, mientras que aquellos otros vinculados a la comunicación, soportes e imagen alcanzan los 270.000 euros.

Todo ello significa que la gestión presupuestaria desarrollada por el festival en este año 2026 ha supuesto un total de gastos directos en la ciudad de Málaga de 2.375.000 euros.

En detalle, esta inversión ha supuesto la contratación de 240 empleos de personal eventual así como 33 colaboradores locales y la contratación de más de 150 empresas malagueñas en las distintas tareas logísticas y de producción para la realización de las actividades del festival.