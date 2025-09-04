El festival Moments exhibirá las propuestas de más de cien artistas de diversas disciplinas en Málaga, Sevilla y Madrid

Entre las propuestas más destacadas de Moments se encuentra la primera visita a España de la leyenda del skate, Ray Barbee, en la actualidad considerando uno de los grandes del jazz soul instrumental y gran fotógrafo humanista - MOMENTS FESTIVAL

Están previstos 30 encuentros , más de 25 talleres, y 40 conciertos, y proyecciones y acciones de arte contemporáneo, entre otras acciones

Moments Festival, el Festival Internacional de Culturas & Artes Contemporáneas, celebra su decimosegunda edición del 16 de octubre al 15 de noviembre en Málaga, Sevilla y Madrid con más de 130 actividades y la presencia de 100 artistas de distintas disciplinas hasta en 45 espacios de estas ciudades.

Desde la organización aseguran que ante un panorama de "festivales clonados", Moments, que surgió en 2013 creado por un grupo de amigos desde Málaga, se consolida como "una propuesta cultural única, profundamente contemporánea y genuina, con la envergadura y variedad de una bienal, pero celebrado cada año para reunir a artistas nacionales e internacionales de música, artes visuales, diseño, fotografía, cine, moda, cultura urbana y las artes vivas, ofreciendo una programación diversa y de alto nivel".

El impacto de Moments en el público joven y emergente, así como su capacidad para activar distintos barrios y espacios culturales, hacen de la cita un evento singular que combina prestigio, creatividad y continuidad anual, manteniendo viva la escena contemporánea malagueña y la de sus otras dos sedes.

Así, el festival va a proponer casi 30 encuentros y ciclos, más de 25 talleres, casi 40 conciertos, proyecciones y acciones de arte contemporáneo, además del estreno de 20 exposiciones y muchas más experiencias originales e irrepetibles.

Entre las propuestas más destacadas se encuentra la primera visita a España de la leyenda del skate, Ray Barbee, en la actualidad considerando uno de los grandes del jazz soul instrumental y gran fotógrafo humanista. Se han programado una serie de actividades con el artista, como talleres en Madrid y Málaga, así como una exposición y sus conciertos en las tres sedes de este evento.

Otras iniciativas de Moments son los talleres fotográficos con Irene Zottola, Sofia Moro, Antonio Pérez, Alexander Gross, Marisa Maestre y Rocío Madrid en espacios como Cuarto Color Lab, El Pez Cámara, Cobertura Photo, Las Buganvillas Film Lab y Nada Carrete; el taller en el Museo de Málaga de una de las grandes del arte contemporáneo, la multipremiada Idoia Cuesta,; el estreno absoluto en el Museo Carmen Thyssen de 'Calvario', de la bailaora Lucía Álvarez 'La Piñona' y los conciertos de las bandas Nadolibre, Orina, Bonaerense y Quentin Gas & Los Zíngaros, que estarán en salas señeras como Wurlitzer, Teatro Cánovas, El Sótano, Core Club, Sala La Cochera y Bar Mutante.

En cuanto a los ciclos, los encuentros de creación propia suponen una cita imprescindible dentro del festival. Así, llega la segunda edición de 'Fistrosofía' --en homenaje y recuerdo al gran humorista malagueño Chiquito de la Calzada--, que se celebra en la Sociedad Económica de Amigos del País (SEAP) en Málaga.

También repite el ciclo 'Oquedades' en la Sociedad Excursionista de Málaga por segundo año consecutivo y alcanzan su tercera edición 'Photorama' (en Drunkorama), 'Electroversos' (en la Caverna de Amores), 'Wall Stories' (en la SEAP) y 'Designarium' (en la Escuela de diseño de San Telmo). Este encuentro en torno al diseño y la creatividad contará con la participación de Realmente Bravo y Luz Moreno, dos de los grandes referentes del diseño en el sur de Europa. Este año, el Premio Moments se entregará a Juan Diego Altamirano, creador y promotor del Velvet Club, referente del indie y la música en vivo en Andalucía.

En el terreno expositivo, encabeza la lista la muestra fotográfica de Ray Barbee 'The joy is in capturing the journey' en Le Mur Photo Gallery de Madrid, que se podrá visitar del 18 de octubre al 15 de noviembre.

También la instalación artística de Idoia Cuesta en INDI&COLD Málaga, la muestra de la norteamericana Pilar O'Connor en Nika Art Gallery, uno de los espacios más destacados en la sede malagueña ya que acoge cuatro propuestas de estreno, y la muestra de Marcos Sevilla en La Económica.

En Madrid se expone el proyecto 'Donde brota la memoria' de Marisa Maestre en Cuarto Color Lab, 'Bienvenida' de Rocío Madrid en Swinton Gallery - Grant Librería, 'No Cap' de Alexander Gross en Bate Social Store y las series fotográficas de Sofía Moro y Alejandra Amere en Sevilla, en Cobertura Photo y Nada Carrete respectivamente.

Moments activa durante casi dos meses una extensa red cultural que conecta en Málaga a museos como el Centre Pompidou, el Museo Casa Natal Picasso, Mucac La Coracha, el Museo de Málaga y el Museo Carmen Thyssen con espacios autogestionados y de vanguardia como Drunkorama, La Caverna de Amores, Nika Art Gallery o Las Buganvillas Film Lab, entre otros.

El festival también consolida a Sevilla como epicentro de la fotografía y la cultura underground, donde dialogan referentes consagrados con nuevas generaciones; y convierte a Madrid en punto de cruce, escenario de estrenos y encuentros que ponen el foco en la cultura más inmediata. Si Málaga celebra su edición número 12, el festival Moments también se consolida en Sevilla y Madrid tras cinco años de presencia consecutiva.

MULTIDISCIPLINAR Y SOSTENIBLE

Aunque la fotografía representa más del 30% de su programación, Moments va mucho más allá para ofrecer también ilustración, cómic, diseño gráfico, graffiti, pintura, artesanía, música, literatura y pensamiento, arte urbano, skate, surf y gastronomía.

Todo se cruza, se mezcla y convive bajo una misma filosofía rabiosamente contemporánea y dedicada a explorar, cuidar y conectar la llamada alta cultura con lo popular sin establecer jerarquías, creando puentes entre generaciones, territorios, diversas disciplinas, artistas de referencia y nuevas voces con una energía que nace de lo colectivo y lo auténtico.

Y, además, con un compromiso real con la igualdad, la diversidad y la sostenibilidad que le ha valido la nominación a los Iberian Festival Awards 2024 en la categoría de 'Contribution to Equality'. De esta telaraña cultural tejida sin ayudas públicas disfrutaron más de 25.000 personas el pasado año.

Juanjo Fuentes, director del festival, asegura que "en Moments Festival creemos que promover la igualdad, la sostenibilidad y la diversidad es un deber ético como ciudadanos del mundo, de España y de Europa. Por eso, sin depender de patrocinios ni subvenciones de entidades públicas, integramos estos valores de forma activa y coherente en cada edición".

El XII Moments Festival cuenta una vez más con el patrocinio principal de Cervezas Alhambra, que este año celebra su centenario con proyectos en los que la música y cultura son protagonistas. Este evento único del arte popular independiente, regresa como parte del proyecto experiencial 'Momentos Alhambra', que agrupa todas aquellas iniciativas culturales únicas que invitan a disfrutar sin Prisa de momentos irrepetibles.