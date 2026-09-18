El festival solidario 'Málaga contra el Cáncer' ofrecerá más de diez horas de música en directo en La Malagueta

Presentación de la II edición del Festival 'Málaga contra el Cáncer' - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

MÁLAGA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La segunda edición del Festival Málaga contra el Cáncer tendrá lugar el próximo 3 de octubre en la plaza de toros de La Malagueta de la capital malagueña, con el apoyo de la Diputación y Ayuntamiento. El encuentro tiene el objetivo de visibilizar la labor que desarrollan estos colectivos y recaudar fondos y ofrecerá más de duez horas de música en directo, entre otras actividades.

El concejal delegado de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Málaga, Francisco Cantos; junto a la vicepresidenta de Ciudadanía y Equilibrio Territorial de la Diputación, Antonia Ledesma; dos representantes de la Agrupación de Desarrollo Unidos contra el Cáncer que impulsa el encuentro solidario, Belén Collantes y José Aldecoa; y representantes de las ocho entidades que forman parte de la Agrupación han informado este viernes sobre el evento.

La jornada dará comienzo a partir de las 13,00 horas con la apertura de puertas y contará con una amplia programación que incluirá música en directo, barra solidaria, DJs, paella y otras actividades, creando un ambiente festivo pensado para disfrutar en familia y con amigos.

Sobre el escenario actuarán los grupos y artistas Super 8, Funkonautas, Nat Simons, 90 Roll, Capitán Vinilo, Caracoles y Sr. Mirinda en una cita que pretende consolidarse como uno de los grandes eventos solidarios de la provincia.

La vicepresidenta de la Diputación ha destacado esta iniciativa de la agrupación y ha indicado que desde esta quieren "reconocer a quienes están detrás de estas entidades sociales, como profesionales, voluntarios, familias y personas que dedican su tiempo y esfuerzo a acompañar a quienes atraviesan momentos especialmente difíciles".

"Estamos al lado de todos ellos y de esta forma de entender la acción social, basada en la colaboración, la solidaridad y el compromiso", ha recalcado.

Ledesma ha incidido en que es importante que administraciones públicas, tejido empresarial, entidades sociales y ciudadanía sumen esfuerzos, como en el caso del Festival Málaga contra el Cáncer. Y ha recordado que la solidaridad también es una manera de luchar contra esta enfermedad.

Las entradas tienen un precio de 12 euros y pueden adquirirse a través de la plataforma Entradium. La recaudación íntegra del festival se destinará a las asociaciones y fundaciones de Unidos contra el Cáncer para que continúen sus programas de atención psicológica y social, acompañamiento, investigación, sensibilización, prevención y apoyo a pacientes oncológicos.

Las entidades que integran actualmente la Agrupación son AVOI, Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), Fundación Malagueña de Asistencia a Enfermos de Cáncer (Fmaec), Fundación Cudeca, Fundación Cesare Scariolo, Fundación Andrés Olivares, Asamma y Casa Ronald McDonald Málaga.