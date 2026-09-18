El festival solidario 'Málaga contra el Cáncer' ofrecerá más de diez horas de música en directo en La Malagueta

Presentación de la II edición del Festival 'Málaga contra el Cáncer'
Presentación de la II edición del Festival 'Málaga contra el Cáncer' - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA
Europa Press Andalucía
Publicado: viernes, 18 septiembre 2026 15:46
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MÁLAGA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La segunda edición del Festival Málaga contra el Cáncer tendrá lugar el próximo 3 de octubre en la plaza de toros de La Malagueta de la capital malagueña, con el apoyo de la Diputación y Ayuntamiento. El encuentro tiene el objetivo de visibilizar la labor que desarrollan estos colectivos y recaudar fondos y ofrecerá más de duez horas de música en directo, entre otras actividades.

El concejal delegado de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Málaga, Francisco Cantos; junto a la vicepresidenta de Ciudadanía y Equilibrio Territorial de la Diputación, Antonia Ledesma; dos representantes de la Agrupación de Desarrollo Unidos contra el Cáncer que impulsa el encuentro solidario, Belén Collantes y José Aldecoa; y representantes de las ocho entidades que forman parte de la Agrupación han informado este viernes sobre el evento.

La jornada dará comienzo a partir de las 13,00 horas con la apertura de puertas y contará con una amplia programación que incluirá música en directo, barra solidaria, DJs, paella y otras actividades, creando un ambiente festivo pensado para disfrutar en familia y con amigos.

Sobre el escenario actuarán los grupos y artistas Super 8, Funkonautas, Nat Simons, 90 Roll, Capitán Vinilo, Caracoles y Sr. Mirinda en una cita que pretende consolidarse como uno de los grandes eventos solidarios de la provincia.

La vicepresidenta de la Diputación ha destacado esta iniciativa de la agrupación y ha indicado que desde esta quieren "reconocer a quienes están detrás de estas entidades sociales, como profesionales, voluntarios, familias y personas que dedican su tiempo y esfuerzo a acompañar a quienes atraviesan momentos especialmente difíciles".

"Estamos al lado de todos ellos y de esta forma de entender la acción social, basada en la colaboración, la solidaridad y el compromiso", ha recalcado.

Ledesma ha incidido en que es importante que administraciones públicas, tejido empresarial, entidades sociales y ciudadanía sumen esfuerzos, como en el caso del Festival Málaga contra el Cáncer. Y ha recordado que la solidaridad también es una manera de luchar contra esta enfermedad.

Las entradas tienen un precio de 12 euros y pueden adquirirse a través de la plataforma Entradium. La recaudación íntegra del festival se destinará a las asociaciones y fundaciones de Unidos contra el Cáncer para que continúen sus programas de atención psicológica y social, acompañamiento, investigación, sensibilización, prevención y apoyo a pacientes oncológicos.

Las entidades que integran actualmente la Agrupación son AVOI, Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), Fundación Malagueña de Asistencia a Enfermos de Cáncer (Fmaec), Fundación Cudeca, Fundación Cesare Scariolo, Fundación Andrés Olivares, Asamma y Casa Ronald McDonald Málaga.

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