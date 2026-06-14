El Festival de Títeres vuelve al Eduardo Ocón de Málaga con actuaciones de compañías nacionales durante cuatro días

Archivo - El recinto Eduardo Ocón en el Paseo del Parque de Málaga. - TURISMO MÁLAGA - Archivo

MÁLAGA 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Festival de Títeres de Málaga vuelve al recinto Eduardo Ocón con actuaciones de compañías nacionales durante cuatro días. El ciclo está dirigido al público infantil y la entrada es libre y gratuita hasta completar aforo. Así, el jueves, 25 de junio, a las 12,00 horas, comienza una nueva edición del 'Festival de Títeres' dentro del programa Teatro en familia. La cita cultural gratuita cuenta con la colaboración de la Fundación 'la Caixa' y durante cuatro días, los asistentes podrán disfrutar de las actuaciones de compañías nacionales.

En concreto, todas las funciones tendrán lugar en el recinto Eduardo Ocón a partir de las 12,00 horas, según ha precisado el Consistorio malacitano en una nota. La programación arranca con el espectáculo 'Historias Titiriteras' de la compañía Proyecto Caravana (Teruel). Al día siguiente se podrá disfrutar de la función '¡Qué vivan los amigos!' de la compañía Francis Zafrilla (Alicante). Para el sábado, 27 de junio, se ha programado 'Peneque y la partitura perdida de Eduardo Ocón' de la compañía malagueña Los Títeres de Miguel Pino, y al día siguiente, y cerrando el programa, se podrá disfrutar de la función 'Pepín y el fantasma' de la compañía La Nube Teatro de Almería.

Historias Titiriteras, de la Compañía Proyecto Cravana, es una propuesta donde los asistentes "conocerán el mundo a través de los ojos de un bebé, descubriendo a Pepín y su pequeña gran existencia". Tres historias dispares donde se encontrará con "lunáticos personajes 'bajo el sol y las estrellas', como dice su canción".

La técnica más clásica de los títeres de guante --con su color y ritmo-- y la música en directo --con su magia y verdad-- "transportan al público a un universo titiritero de divertimento y comedia". En defnitiva, "un espectáculo para la primera infancia donde la ternura y el juego son los protagonistas, una especial ocasión para compartir el teatro en familia y volver a ser pequeños".

'¡Qué vivan los amigos!', de la compañía Francis Zafrilla Francis, ha pedido permiso a sus mejores amigos para montar un nuevo show. De este modo, "Minnie la extraterrestre, Morocho el monito, Bob el cachorro, Alber@ni el ornitorrinco y Honorato el cuervo forman esta fantástica pandilla en el nuevo espectáculo de Francis Zafrilla".

Estos números "que ya se han convertido en clásicos" aterrizan en este nuevo show, renovados para seguir sorprendiendo a quienes ya los conocen y enamorar artísticamente a quienes los disfrutan por primera vez. Así, se trata un espectáculo para todas las familias y todas las edades, en un show "con distintos tipos de Ateres y puppets, lleno de canciones, locuras y diversión".

'Peneque y la partitura perdida de Eduardo Ocón', de la compañía Los Títeres de Miguel Pino, propone en, el año del 125º aniversario dedicado al músico Eduardo Ocón, que el teatro "se llene de colores y música". Será una ocasión "muy especial" para descubrir, de la mano de Peneque, "la maravillosa obra musical del compositor y acercarla a los más pequeños de forma divertida y participativa".

"Una bruja malvada, incapaz de soportar la alegría y las melodías, ha decidido estropear la visita de Eduardo Ocón lanzando un hechizo travieso para que nadie pueda tocar ni una sola nota", ha relatado la Administración local.

Con la ayuda de Peneque, y gracias "al trabajo en equipo y al poder de la amistad", la bruja comprenderá que la música "no está hecha para arruinarla, sino para compartirla". La partitura aparecerá justo a tiempo y el aniversario se celebrará con una alegre interpretación en la que familias y personajes disfrutarán juntos de la música.

Finalmente, 'Pepín y el fantasma', de la compañía La Nube Teatro, trata sobre la historia de Pepín, un chico tímido y miedoso y enamorado de Rosita, la chica de sus sueños. Pero un día, "la llegada de un ser cruel y malvado al reino cambiará todo. Pepín tendrá que demostrar su valentía, superando sus peores temores y más si es Rosita quien se lo pide".

Con ayuda del público, el protagonista "conseguirá lo inimaginable, llegando a un final lleno de valor, amistad y sobre todo amor". La obra para toda la familia "contiene mensajes de superación, aprender valores como la amistad, la confianza en uno mismo y el ansia de superar los miedos que todos tenemos alguna vez en nuestra vida".