El Festival de Verdiales de Villanueva de la Concepción reunirá a 16 pandas de los estilos tradicionales

El diputado provincial Luis Rodríguez presenta el Festival de Verdiales de Villanueva de la Concepción, junto al alcalde, Gonzalo Sánchez. - DIPUTACIÓN

MÁLAGA, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga colabora en la celebración de la 44 edición del Festival de Verdiales del municipio malagueño de Villanueva de la Concepción, que tendrá lugar este sábado, 8 de agosto de 2026, y que volverá a convertir al municipio en punto de encuentro de las pandas, vecinos, visitantes y aficionados a esta tradición musical malagueña.

El Festival de Verdiales de Villanueva de la Concepción está considerado una de las citas culturales más emblemáticas de la provincia y el festival dedicado a los verdiales más antiguo del territorio malagueño.

Desde su nacimiento en 1981, ha desempeñado un papel destacado en la conservación, difusión y puesta en valor de esta tradición cultural, profundamente vinculada a la identidad de los pueblos de Málaga.

El diputado provincial Luis Rodríguez, junto al alcalde de Villanueva de la Concepción, Gonzalo Sánchez, ha recordado que la cita cuenta con la distinción de Fiesta de Interés Turístico Andaluz y de Fiesta de Singularidad Turística Provincial por la Diputación de Málaga, un reconocimiento a su arraigo, trayectoria y valor cultural.

Además, el festival fue pionero en la incorporación de un formato escénico para las actuaciones de las pandas, que hasta entonces solían intervenir mezcladas entre el público, marcando un modelo que posteriormente fue adoptado por otros municipios.

Rodríguez ha destacado que "los verdiales forman parte esencial del patrimonio cultural inmaterial de la provincia y representan una tradición viva que se mantiene gracias al compromiso de las pandas, los municipios y las personas que la transmiten de generación en generación".

De igual modo, ha señalado que "la colaboración de la Diputación de Málaga con este festival responde al compromiso de la institución provincial con la conservación de nuestras tradiciones, el apoyo a los municipios y la promoción de una cultura popular que forma parte de la identidad colectiva de Málaga".

También ha subrayado que "el Festival de Verdiales de Villanueva de la Concepción es una cita de referencia dentro del calendario cultural de la provincia, tanto por su trayectoria como por su capacidad para reunir en una misma jornada los tres estilos tradicionales de verdiales".

Por su parte, Gonzalo Sánchez ha explicado que la programación comenzará a las 19,30 horas en la plaza García Caparrós, donde actuarán las primeras seis pandas participantes para calentar motores. Como novedad, las pandas tendrán un sitio específico para ellos.

Posteriormente, a partir de las 22,00 horas, el festival se trasladará a la plaza Andalucía, que acogerá el desarrollo principal de la cita hasta bien entrada la noche.

El regidor ha añadido que como novedad, a las 21,30, antes de arrancar oficialmente, la Escuela de Verdiales de Villanueva de la Concepción subirá al escenario y abrirá el festival.

En esta edición participarán 16 pandas procedentes de los tres estilos tradicionales de verdiales. El estilo Comares estará representado por Raíces de Málaga, Primera de Comares y Arroyo Conca. En el estilo Almogía actuarán Raíces de Almogía, El Sexmo, Los Moras, De Almogía, Raíces de Los Moras y San Gabriel de la Joya.

Por su parte, el estilo Montes contará con la participación de Montes de Guadalmedina, Bataná, Jotrón y Lomillas, La Cepa, Santo Pítar, Primera de los Montes y Primera Puerto de la Torre, completando un cartel que reunirá la diversidad y riqueza de esta tradición musical malagueña.

Por último, Sánchez ha animado a los malagueños a organizar su fin de semana en torno a esta fiesta en el municipio. Con esta colaboración, la Diputación de Málaga refuerza su apoyo a las fiestas y tradiciones singulares de la provincia, contribuyendo a la promoción del patrimonio cultural malagueño, a la dinamización de los municipios del interior y a la transmisión de los verdiales como una expresión viva de la identidad de Málaga.