Figaredo (Vox) tacha al Gobierno de "mafia": "Está dispuesto a hacerlo todo con tal de seguir atornillados al poder"

José María Figaredo (Vox) en una imagen de archivo - Alberto Paredes - Europa Press

MÁLAGA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz nacional de Desregulación, Energía y Economía, José María Figaredo de Vox, ha asegurado que en España tiene "sentado en la Moncloa a un Gobierno mafioso" y ha advertido de que "está dispuesto a hacerlo todo con tal de seguir atornillados al poder".

Así lo ha señalado Figaredo tras ser cuestionado por los periodistas en Málaga sobre que la UCO ha realizado seis detenciones por una pieza separada del 'caso Koldo', al tiempo que ha insistido en que "lo que vemos es básicamente que tenemos en España sentado en la Moncloa a un Gobierno mafioso, a una banda criminal, a un Gobierno que está dispuesto a todo con tal de mantenerse diez días más en el poder, que utilizan a sus ministros como parapeto".

Así, se ha referido al exministro Óscar Puente y ha señalado que la "maniobra del otro día no es más que una maniobra para proteger al que es el líder de esta mafia, que es Pedro Sánchez".

De igual modo, ha señalado sobre el Gobierno, "para que todos los españoles lo vean y sepan", que "trataron de contratar a unos sicarios para asesinar a un juez que investigaba al hermano de Pedro Sánchez".

"Es que son un Gobierno que está dispuesto a hacerlo todo con tal de seguir atornillados en el poder", ha dicho, al tiempo que ha reiterado que "son una auténtica mafia" y "todo lo que vemos al final no hace más que confirmar lo que realmente son, que son la mafia: Métodos mafiosos, sobornos, extorsión, cloacas, inasequibles a cualquier tipo de desastre de los españoles, ya sean muertos en las vías férreas o sean casos de corrupción galopantes".

Ha señalado, por tanto, que "todo les da exactamente igual. Lo único que quieren hacer es mantenerse en el poder y así estamos viendo los escándalos que estamos viendo", ha apostillado.

Además, ha augurado que "lo peor está por llegar. Seguro que tienen más escándalos, seguro que tienen más trampas, seguro que tienen más fraudes escondidos en la manga y que están dispuestos a llevar a cabo", ha concluido.