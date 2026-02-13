Finaliza la remodelación del mercado municipal de Bailén en Málaga, tras una inversión de más de tres millones

Visita a las mejoras realizadas en el mercado de Bailén de Málaga. - AYUNTAMIENTO MÁLAGA

MÁLAGA 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga ha finalizado la remodelación del interior y las fachadas del mercado municipal de Bailén, una intervención que ha supuesto una inversión de 3,1 millones de euros.

Estas obras han permitido modernizar el mercado, mejorar su accesibilidad e incorporar nuevos espacios de uso ciudadano, entre otras actuaciones.

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre; la consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco; y la concejala delegada de Comercio, Vía Pública y Fomento de la Actividad Empresarial, Elisa Pérez de Siles, han visitado este viernes las mejoras realizadas en el mercado de Bailén que permiten poner en valor este espacio comercial de proximidad y reforzar su papel como motor económico y social del barrio.

La intervención, impulsada desde el Área de Comercio, Gestión de la Vía Pública y Fomento de la Actividad Empresarial, ha tenido como objetivo principal la modernización del mercado, la mejora de su imagen interior y exterior y la adaptación del edificio a nuevos usos relacionados con la alimentación, su elaboración y consumo, así como a las necesidades actuales de accesibilidad, sostenibilidad y eficiencia energética.

Las obras se han organizado en distintas fases que han permitido compatibilizar los trabajos con la continuidad de la actividad comercial, tal y como se había consensuado con los titulares de los puestos.

ACTUACIONES

Entre las mejoras más destacadas, se ha acometido una nueva organización interior del mercado mediante la reubicación de los puestos dispersos y la unificación de su diseño, con el objetivo de lograr una imagen más homogénea y ordenada.

También se ha mejorado la circulación interior mediante la creación de un nuevo pasillo para facilitar el tránsito de los usuarios, optimizar la ventilación natural y permitir la disposición en esquina de numerosos puestos.

De igual modo, se ha procedido a la mejora de las instalaciones generales del mercado incorporando materiales y soluciones que contribuyen a la sostenibilidad y al confort térmico.

Asimismo, se han creado dos nuevos espacios diáfanos multiusos, destinados a actividades comerciales, sociales y vecinales con el objetivo de reforzar el mercado como punto de encuentro del barrio. Estos espacios cuentan con cubiertas acústicas fonoabsorbentes a modo de pérgola, fabricadas en un 75 % con material reciclado.

En relación con la reforma de las fachadas, se han instalado grandes ventanales en la entrada principal que permiten una mayor entrada de luz natural y la conexión visual con el entorno urbano. También se ha renovado la fachada situada en la calle Natalia para dotarla de una imagen más actual.

En materia de accesibilidad, se han reformado los aseos existentes, que cumplen plenamente con la normativa vigente, y se instalado una nueva rampa interior que mejora tanto la accesibilidad universal del edificio como la ocupación del espacio público.

Por último, la actuación ha prestado especial atención a la mejora de las instalaciones generales del mercado, al refuerzo y protección de los elementos estructurales y al uso de materiales y soluciones constructivas adaptadas a los requisitos actuales de sostenibilidad y eficiencia energética.

Así, se contribuye a ampliar la vida útil del edificio y a mejorar las condiciones de confort térmico y ambiental, tanto para los comerciantes como para los usuarios.

Por último, han señalado que, con esta actuación, el Ayuntamiento de Málaga reafirma su compromiso "con la modernización de los mercados municipales como espacios comerciales de proximidad, generadores de actividad económica y elementos vertebradores de la vida social de los barrios".