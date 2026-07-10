Finalizan los Cursos de Verano de la UMA en Vélez y Ronda y toma el relevo la capital - UMA

MÁLAGA 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los Cursos de Verano de la Universidad de Málaga (UMA), organizados por su Fundación General (Fguma), han finalizado este viernes en las sedes de los municipios malagueños de Ronda y Vélez-Málaga. La próxima semana continuarán en la capital con una programación que incluye ocho seminarios, siete master class y un concierto solidario a favor de Cudeca, entre otras actividades paralelas.

Música, cine, arte, deporte, salud, tecnología, literatura y envejecimiento activo serán los ejes principales, han señalado en un comunicado.

En la ciudad del Tajo ha finalizado el curso 'Clima, piel y salud. Fotoprotección integral más allá de la crema' con una jornada transversal que ha reunido a expertos de diferentes áreas. Este seminario ha concluido con un taller gastronómico.

Mientras que en Vélez-Málaga, el conflicto del Sáhara Occidental se ha analizado como uno de los principales focos de inestabilidad del norte de África y un ejemplo de las dificultades que atraviesa el derecho internacional para resolver conflictos prolongados.

Así lo ha defendido Taleb Alisalem, analista político y especialista en geopolítica del Magreb, durante su participación en la segunda jornada del Curso de Verano de la UMA 'Geopolítica de los conflictos'. Alisalem ha recordado que, según Naciones Unidas, el Sáhara Occidental "sigue siendo la última colonia pendiente de descolonizar en el continente africano".

"Es una cuestión que permanece sin resolverse cincuenta años después de que España abandonara el territorio y Marruecos lo ocupara, y esa situación continúa generando inestabilidad no solo en el Sáhara Occidental, Marruecos o Argelia, sino en toda la región mediterránea", ha afirmado.

Ha explicado que, desde el punto de vista jurídico, la solución al conflicto está claramente definida por el derecho internacional. "La resolución ya está sobre la mesa desde 1991 y consiste en la celebración de un referéndum para que el pueblo saharaui decida libremente su futuro", ha señalado. Sin embargo, considera que el principal obstáculo no es legal, sino político.

"No existe voluntad política por parte de los organismos internacionales para aplicar esa solución y cada vez vemos cómo el derecho internacional pierde fuerza frente a la ley del más fuerte", ha advertido.

Alisalem ha situado los intereses económicos en el centro del conflicto. Según ha explicado, el Sáhara Occidental posee una enorme riqueza en recursos naturales y una posición geoestratégica privilegiada. "Se calcula que alberga el 75 por ciento de las reservas mundiales de fosfatos, además de petróleo de fácil extracción, minerales y uno de los mayores bancos de pesca del mundo", ha señalado.

Durante su intervención, el analista también se ha referido al cambio de posición del Gobierno español respecto al Sáhara Occidental, calificándolo de "error histórico". A su juicio, supone "un atentado directo contra la legalidad internacional", al respaldar una ocupación que, según ha recordado, Naciones Unidas continúa considerando pendiente de descolonización.

Alisalem ha sostenido además que esta decisión no solo perjudica al pueblo saharaui, sino que también puede afectar a los intereses estratégicos de España. "Marruecos mantiene reivindicaciones sobre Ceuta, Melilla y Canarias. Reconocer su posición sobre el Sáhara Occidental supone fortalecer un planteamiento expansionista que puede tener consecuencias para la integridad territorial española", ha concluido.

Este seminario también ha contado con la participación de Ryma Sheermohammadi, analista especializada en Irán y Oriente Medio, que ha ofrecido la ponencia 'Irán más allá del mito del colapso: coerción, crisis y lógica geopolítica'.

La experta ha cuestionado una de las interpretaciones más extendidas en Occidente sobre la situación del régimen iraní: "Hay una diferencia muy grande entre estar débil y estar a punto de colapsar". En este sentido, Sheermohammadi ha explicado que el debilitamiento del Estado iraní no implica necesariamente su caída.

A su juicio, para que se produzca un colapso deben coincidir simultáneamente una situación de debilidad extrema del poder y una presión social sostenida capaz de provocar un cambio político. "Se cree que simplemente por estar en un momento débil va a colapsar, pero tampoco quiere decir que cuando hay protestas sociales vaya a producirse ese colapso. Lo hemos visto durante los últimos cincuenta años", ha señalado.

La especialista también ha analizado el impacto de las sanciones internacionales sobre el país, cuestionando su eficacia como instrumento de presión política.

La analista ha dedicado una parte de su intervención al movimiento Mujer, Vida y Libertad, surgido tras la muerte de Mahsa Amini, y ha defendido que su principal legado no debe medirse únicamente por las manifestaciones multitudinarias, sino por los cambios sociales que continúa generando. "Muchos pensaron que todo se había quedado en nada tras la represión, pero apareció otro tipo de revolución que yo llamo silenciosa", ha explicado.

Según ha relatado, pese a las detenciones, ejecuciones, multas y otras medidas represivas, muchas mujeres iraníes continúan desafiando la obligatoriedad del velo en los espacios públicos. "Las mujeres siguieron saliendo a la calle sin velo. No porque exista más libertad, sino porque han decidido mantenerse firmes. Esa constancia es la que está produciendo el verdadero cambio", ha concluido.

MESA REDONDA 'LA RADIO EN SU CENTENARIO. AFÁN DE FUTURO'

La radio celebra cien años de historia manteniendo intactas las cualidades que la han convertido en uno de los medios de comunicación con mayor credibilidad, mientras se adapta a los nuevos hábitos de consumo, la inteligencia artificial y las plataformas digitales. Esta es una de las principales conclusiones de la mesa redonda 'La radio en su centenario. Afán de futuro' con la que se ha clausurado la oferta académica en Vélez-Málaga.

En este encuentro han participado destacados profesionales como José Manuel Atencia, director provincial de la Cadena SER en Málaga, y Montse Naharro, directora territorial de Canal Sur en Málaga, quienes han coincidido en que el futuro del medio pasa por combinar la innovación tecnológica con los valores periodísticos que han definido a la radio durante un siglo.