Finalizan las obras de mejora en el Museo Arqueológico de Estepona (Málaga) que duplican su espacio expositivo

Fachada del Museo Arqueológico de Estepona - AYUNTAMIENTO DE ESTEPONA

ESTEPONA (MÁLAGA), 15 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Estepona (Málaga) ha informado de que la reforma integral de las instalaciones del Museo Arqueológico Municipal ha llegado a su final. Así, se ha duplicado el espacio expositivo del centro, lo que permitirá mostrar al público decenas de piezas arqueológicas que han permanecido guardadas hasta ahora por falta de espacio.

El concejal adscrito a la delegación de Patrimonio y Museos, Daniel García Ramos, ha explicado que ya ha concluido uno de los principales trabajos, la construcción de una nueva sala de grandes dimensiones ubicada en la planta superior, donde también se ha recuperado un antiguo techo de vigas típico de las construcciones locales del siglo XVIII, al que se ha aplicado un tratamiento específico para mantenerlo en sus condiciones óptimas.

También se ha actuado para mejorar las condiciones de seguridad de la galería superior. Para ello, se ha incrementado la altura de los muros que conforman la balconada mediante la incorporación de piezas de cristal, una solución que permite reforzar la protección de los visitantes al tratarse de un espacio situado sobre la planta baja, al tiempo que mantiene la amplitud y visibilidad de este área del museo.

En lo que respecta a la planta baja, se ha llevado a cabo la instalación de un ascensor y la reforma de los aseos existentes. Asimismo, se ha reformado la solería del patio central, que va al mismo nivel y donde se ha eliminado la fuente y se ha instalado una vidriera artística que le sirve de cubierta.

Paralelamente, se han restaurado las columnas de las dos plantas, intentando recuperar en lo posible su estado original, se ha renovado la iluminación interior y se ha procedido a la redistribución de las salas 1, 2, 3 y 4, donde además se han reformado las vitrinas expositivas.

Además, el aljibe se ha dejado con su apertura de acceso vista, que se cubrirá mediante un vidrio estructural. También se ha renovado la balaustrada de la escalera, así como el peldañado, sustituyendo las piezas rotas y reponiendo la formación de los peldaños.

El responsable municipal ha indicado que para concluir esta ambiciosa actuación quedarían "pequeños remates" como labores de pintura y limpieza, y la instalación de nuevo mobiliario y de las vitrinas que albergarán las piezas arqueológicas para su exposición. También se está procediendo a la restauración de la totalidad de la fachada.

"Los trabajos arqueológicos que se han venido realizando en los últimos años, y que han sacado a la luz decenas de piezas que hablan de los orígenes de la ciudad de Estepona, hacían necesario dotar a este museo de más salas, de modo que estos importantes vestigios puedan mostrarse al público", ha explicado García Ramos.

La mayoría de estas piezas datan de los periodos prehistórico, romano e islámico, y sólo una reducida cantidad ha podido exponerse hasta el momento en una muestra temporal. El objetivo de este nuevo proyecto municipal es que estos fondos tengan espacio definitivo dentro del museo.

El edificio que alberga el Museo Arqueológico data del siglo XVIII consta de planta baja y alta y está formado por un patio central donde se encuentra un aljibe perteneciente a un torre de época musulmana. En ambas plantas se encuentra una galería porticada alrededor del patrio central que distribuye a las diferentes salas.