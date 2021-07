La financiación del Ayuntamiento y la participación de ingresos del Estado, a debate en el pleno de Málaga

MÁLAGA, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La financiación de los ayuntamientos, y en concreto el de Málaga, y la participación de las entidades locales de los ingresos del estado centrará buena parte del pleno de la capital malagueña de este jueves, en el que también se abordará otras cuestiones como la situación del pueblo cubano, el Plan Málaga Litoral (Cs), el enlace de la AP-46 con la MA-20 (PP), la situación sanitaria (Adelante) y el soterramiento del tren del puerto (Cs).

Así, la situación económica de los ayuntamientos será abordada en mociones del PP, Cs y PSOE. Así, el primero plantea condonar la deuda generada por la liquidación negativa de la participación de ingresos del Estado (PIE) de 2020 "para paliar las graves consecuencias que tendrá sobre las entidades locales". En caso de que no sea así, insta a un aplazamiento de dos años para devolver dicha deuda.

Los 'populares' señalan que al haberse actualizado en 2020 las entregas a cuenta que reciben las entidades locales por la participación en tributos del estado conforme al crecimiento previsto de la economía y no al real, "estas han contraído de manera automática --y sin responsabilidad por su parte-- una deuda" y en el caso de Málaga, la cantidad a reintegrar roza los 39 millones.

Por su parte, Cs destaca el papel de las entidades locales y señala que "en el contexto COVID es aún más importante que tengan suficientes recursos económicos", al ser la administración más cercana al ciudadano, ha explicado la edil Noelia Losada, por lo que en la moción piden instar al Gobierno un plan especial de aplazamiento y fraccionamiento de deudas y otro de reactivación.

El PSOE, por su parte, plantea que sea la Junta de Andalucía la que se haga cargo de "las devoluciones de las entregas de la participación de ingresos del estado del Ayuntamiento "como mecanismo corrector por la falta de transferencias directas a esta administración durante los últimos meses". También le pide establecer un sistema "solidario" para hacer transferencias de crédito.

Al respecto, el portavoz socialista, Daniel Pérez, ha criticado que la Junta "prefirió guardar 832 millones de superávit, algo inaudito en plena crisis sociosanitaria, en lugar de transferir partidas a los ayuntamientos, correspondiéndole a nuestra ciudad 58 millones de euros que nunca hemos recibido".

Además, ha considerado que la condonación de la deuda que pide el grupo del PP "ni tiene sentido ni permite la aplicación de la ley" y ha señalado tanto al alcalde, Francisco de la Torre, como al concejal de Hacienda, Carlos Conde, como "los máximos responsables por esconder que había que devolver ese dinero al Estado", exigiendo al regidor que "no se esconda" y demande fondos a la Junta.

Asimismo, los socialistas instan en la moción al Gobierno andaluz a institucionalizar el diálogo con las entidades locales mediante un consejo municipal, igual que existe la Conferencia de Presidentes entre el Gobierno central y las comunidades autónomas. Al respecto, De la Torre ha indicado que "ahora el diálogo con la Junta es muy bueno, es fluido, transparente y leal".

El alcalde ha indicado que lo que plantea el PSOE en cuanto a que sea la Junta la que pague esas devoluciones de las entregas de la PIE es cuanto menos "original", al "mezclar" a otra administración, por lo que ha apuntado que "no lo acabo de entender y no me parece razonable".

CUBA Y OTRAS MOCIONES

Tanto PP como Cs llevan por la vía de urgencia sendas mociones sobre el apoyo al pueblo cubano y condena a la situación actual de "represión". Así, ambos coinciden en el apoyo a los derechos y libertades y a una transición pacífica hacia la democracia; pidiendo los 'populares' que el Ayuntamiento declare al régimen cubano como dictatorial.

El alcalde ha indicado que esta moción surge de las peticiones de los cubanos que residen en Málaga sobre la importancia de que haya un pronunciamiento del Ayuntamiento en este sentido. Por su parte, la edil de Cs ha lamentado que la reacción política española hacia Cuba "ha sido más bien tímida", por lo que pide al Ejecutivo a que exprese su apoyo explícito al pueblo cubano.

Al respecto, la portavoz adjunta de Adelante Málaga, confluencia de IU y Podemos, Remedios Ramos, ha indicado que votarán en contra, considerando que "en Cuba no hay una dictadura, en Cuba se vota", al tiempo que ha señalado que este no es un asunto para llevarlo por la vía de urgencia a un pleno municipal.

Este grupo municipal presentará una moción urgente sobre los mecanismos de participación en el Plan Málaga Litoral, en la que piden contar con vecinos, agentes sociales, económicos y el Consejo Social de la Ciudad antes de iniciar este proyecto que consideran "innecesario", al asegurar que en su lugar se podrían realizar otras intervenciones en los barrios.

Así, entienden que el alcalde "no puede decidir en su despacho sobre un proyecto de más de 400 millones de euros sin participación, sin diálogo". En este sentido, De la Torre ha asegurado que la intención es que este proyecto sea conocido por todos y ha apuntado que la participación "surge en la medida que vamos avanzando" en su desarrollo, al igual que su financiación.

El PP presenta también como urgente otra moción en este caso sobre la mejora en el enlace AP-46 con MA-20, y en particular, a la modificación de la estructura de paso superior sobre esta última vía prevista, adaptándola a las nuevas necesidades de la ciudad.

En este caso, se solicita, ha explicado el regidor, al Ministerio de Transportes nuevamente que se atienda el informe de alegaciones y posterior consulta previa para que se incorporen las mejoras sugeridas al proyecto de trazado, así como que se estudie la posibilidad de un convenio para la ejecución completa de las actuaciones, aprovechando la oportunidad del proyecto y la posibilidad de articular de forma compartida la financiación.

Uno de los aspectos a tener en cuenta en el pleno es la votación del edil no adscrito Juan Cassá, antes en Cs, que ha venido votando en consonancia con el equipo de gobierno, pero en las últimas semanas se ha mostrado en contra de varios asuntos llevados a comisiones municipales.

Al respecto, De la Torre ha indicado que mantuvo el pasado sábado una reunión con Cassá para explicarle el proyecto de la esquina del puerto, uno de los que votó en contra; y ha precisado que su compromiso fue en la línea de "garantizar la facilidad de información hacia él, que se viene haciendo, pero aún más".

Ha reiterado que Cassá ha estado en una línea "coincidente" con el equipo de gobierno y ha dicho que a pesar de que recibió contactos "para hacer un cambio político, ha mantenido su compromiso con su electorado"; apuntando que ahí "es donde tengo gran confianza en la lealtad".