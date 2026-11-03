La fiscal dice que Dana Leonte fue asesinada por ser mujer: "Queremos que su memoria quede restaurada"

El acusado por la desaparición y presunto asesinato de la joven Dana Leonte en Arenas (Málaga) en 2019 (1d), durante la celebración del juicio de la causa. - Álex Zea - Europa Press

MÁLAGA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La fiscal de Violencia sobre la Mujer de Andalucía, Flor de Torres, ha asegurado en el inicio del juicio al acusado de la supuesta desaparición y asesinato de su pareja Dana Leonte en Arenas (Málaga) en 2019 que este "no es un homicidio cualquiera" sino que la víctima "fue asesinada por ser mujer", y ha apelado al jurado popular a tener "sentido común" para dar respuestas. "Queremos que la memoria de Dana Leonte quede restaurada", ha asegurado.

Un jurado popular juzga desde este martes y al menos hasta el 13 de noviembre a Sergio, que está en libertad provisional, para el que la Fiscalía pide 17 años de cárcel por un delito de homicidio con las circunstancias que agravan la pena de género y parentesco, y otro contra la integridad moral; mientras que la acusación en nombre de la familia de Dana, solicita 20 años de cárcel por un delito de asesinato.

En su intervención inicial en la vista oral, De Torres ha situado este crimen en el ámbito de la violencia de género y ha dado estadísticas de los asesinatos machistas registrados. Entiende que "se atentó contra todos los derechos fundamentales" y considera, además, al acusado "responsable del daño moral" a la familia y "del daño social" por el tiempo "prolongado" con búsquedas de la joven hasta que tres meses después se localizaron los primeros restos de forma casual.

Los hechos sucedieron el 12 junio de 2019. Ese día se produjo una conversación entre ambos por móvil en la que ella le comunicó al acusado que no deseaba estar con él. Por la noche, supuestamente el hombre, "con un desprecio a la libertad e integridad de la mujer" y "con la intención de acabar" con su vida, "con un palo de madera golpeó fuertemente la cabeza". Luego, la trasladó a otro lugar, supuestamente "la desmembró" y procedió a "esparcir y enterrar los restos".

La representante de la acusación pública ha asegurado que hay pruebas objetivas y ha señalado que aunque "no tenemos el cráneo que nos podía haber hablado de la causa" de la muerte, sí hay localizados diez restos óseos. También ha destacado los análisis de un bate béisbol, supuesto arma del crimen, que según los informes tenía perfiles genéticos del acusado y de la víctima.

Otra prueba objetiva para la fiscal es la pericial lingüística en la que se estudian mensajes del móvil de ella en los que se produjo, según las acusaciones públicas y privadas, "la suplantación por parte del acusado para derivar la investigación" hacia otros y alejarla de él. También se ha referido a los informes sobre la geolocalización de los teléfonos.

Pero también hay, según la representante del ministerio fiscal, pruebas indiciarias, como que la casa estaba cuando llegaron los investigadores con un fuerte olor a lejía, con la que el procesado habría limpiado para supuestamente "vaciar de pruebas biológicas" donde había ocurrido los hechos", elemento, junto con los mensajes, "que el acusado intentó manipular para que la investigación no llegara a él".

Por su parte, la abogada de la acusación particular, Antonia Barba, ha explicado en el juicio que se trata de un asesinato "ejecutado sobre seguro", con alevosía por desvalimiento, al supuestamente aprovechar la situación de ansiedad de Dana tenía por un supuesto robo previo en la casa.

También ha aludido a una "alevosía doméstica", que es la que genera una situación "de despreocupación" al provenir el supuesto ataque de una persona con la que convives "con lo que resulta más fácil". Según la letrada, el acusado intentó "crear una coartada", lo que considera que forma parte de una premeditación.

A la entrada a la Ciudad de la Justicia, la abogada ha asegurado en declaraciones a los periodistas que afrontan esta vista oral "con la esperanza de que se pueda hacer justicia". "Llevamos siete años esperando", ha dicho, al tiempo que ha señalado que para la familia supone "volver a rememorar todo".

Ha confiado en que "con las pruebas que hay y sobre todo las que se viertan en el acto del juicio" se pueda llegar a una condena y "demostrar que efectivamente, a Dana, su vida le fue segada a manos de Sergio".

La Junta de Andalucía, organismo personado como acusación popular, solicita 22 años de cárcel y considera que "la muerte de Dana fue provocada por Sergio, las pruebas conducen a ello". Le acusa de un delito de asesinato y otro contra la integridad moral.

La defensa, por su parte, niega los hechos y considera que el acusado "no es responsable de ningún hecho delictivo", por lo que pide la absolución. El abogado Juanjo Moreno ha dicho a los jurados que "no deben fiarse de nada de lo que se les diga que no sea su propia convicción tras ver la prueba practicada" en el juicio y ha afeado las "mentiras" que en su opinión hay en los relatos de las acusaciones, que "están ocultando la verdad".

Para este letrado, las acusaciones han necesitado de ciertos elementos "para construir algo que no existe". "Teníamos un sospechoso y le han hecho un traje a medida", ha dicho, punto en el que ha señalado la "cantidad de errores" que en su opinión hay en la investigación.

El procesado iba a prestar declaración este martes en la primera sesión, pero finalmente lo hará al final de toda la prueba testifical. No obstante, a su llegada a la Ciudad de la Justicia sí se ha declarado inocente: "Estoy tranquilo y deseando que acabe esto para demostrar mi inocencia".

El juicio continúa este miércoles y entre otros testigos está prevista la declaración del hermano de la víctima Florín, quien a su llegada solo ha asegurado que esperan que "se haga justicia" y que siete "son muchos años".