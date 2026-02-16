Fiscalía de Málaga presenta denuncia contra el exsecretario del PSOE de Torremolinos por presunto acoso sexual

Archivo - Ciudad de la Justicia de Málaga. Fachada. Imagen de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

MÁLAGA 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Málaga ha remitido al juzgado escrito de denuncia sobre las diligencias preprocesales iniciadas contra el concejal y exsecretario general del PSOE del municipio malagueño de Torremolinos, Antonio Navarro, que fue denunciado por una militante socialista por un presunto acoso sexual.

Así lo han informado a Europa Press fuentes judiciales, quienes han precisado que la denuncia se formuló por los presuntos delitos de acoso sexual, contra la libertad sexual y contra la intimidad y se presentó a principios de enero para que el Juzgado Decano de Málaga procediera a su reparto entre los juzgados de Violencia sobre la Mujer.

Tras la correspondiente investigación y al ver indicios de supuestos delitos, la Fiscalía ha decidido remitir al juzgado las diligencias preprocesales, con presentación de denuncia, que incoaron en diciembre del año pasado a raíz de la denuncia interpuesta por la militante.

Esta señalaba en su escrito que en el último trimestre de 2021, comenzó a recibir "mensajes de contenido sexual, insinuaciones y proposiones no deseadas ni consentidas", lo que generó en ella "un ambiente intimidatorio, degradante y humillante".

En la denuncia relataba una serie de mensajes enviados en el entorno laboral "pero también en horario nocturno y fuera del ámbito laboral" y señalaba que esto generaba "una presión insoportable e incluso miedo". Un día concreto, según este escrito, le envió más de 50 mensajes consecutivos.

Además, explicaba que el denunciado también realizaba otras acciones que, en su opinión, "atentaban a la intimidad" y que aprovechaba cualquier ocasión para "sobrepasarse también físicamente". Según considera, estas actuaciones se han producido "en el contexto de un relación de superioridad".

La denunciante puso los hechos en conocimiento de la organización en junio de este año y reiterados en octubre, siendo instruidos según el protocolo frente al acoso de la formación, pero sin que hubiera tenido respuesta sobre estas denuncias internas en el momento de la presentación de la denuncia en Fiscalía.

El PSOE acordó abrir expediente disciplinario a Navarro y suspenderlo cautelarmente de militancia. En la Diputación, precisamente en el pleno del miércoles se daría cuenta de su condición de no adscrito y en cuanto al Ayuntamiento de Torremolinos se está en proceso aún, han precisado a Europa Press fuentes socialistas. Además, a nivel orgánico, se nombró una gestora en el partido en Torremolinos.