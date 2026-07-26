Flamenco, circo, gastronomía y música en directo marcan la programación cultural de Diputación para esta semana

Flamenco, circo, gastronomía y música en directo marcan la programación cultural de Diputación de Málaga para esta semana - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga afronta una nueva semana con una intensa programación cultural repartida por distintos municipios de la provincia. Del 27 de julio al 2 de agosto, el flamenco, las fiestas de Singularidad Turística, el circo, la gastronomía y la música en directo protagonizan una agenda dirigida a todos los públicos.

El municipio de Alameda celebrará la cuarta edición del Festival de Flamenco 'Alameda, el Norte del Paraíso' con dos noches dedicadas al arte jondo. La Caseta Municipal acogerá los días 31 de julio y 1 de agosto, a partir de las 22.00 horas, esta cita que combina formación, tradición y espectáculo para acercar el flamenco a vecinos y visitantes, según se recoge en una nota.

La programación comenzará el 31 de julio con la actuación del alumnado y profesorado participantes en el XI Campamento Internacional de Flamenco del CEULAJ-INJUVE, una iniciativa que reúne a jóvenes artistas y maestros de distintas procedencias en torno al aprendizaje y la difusión del flamenco. La Escuela Municipal de Baile de Alameda participará también en esta jornada.

El 1 de agosto será el turno de la Compañía de Flamenco Antonio de Verónica y Saray Cortés, presentará un espectáculo que reunirá baile, cante y música para mostrar toda la fuerza y riqueza expresiva del flamenco.

El 31 de julio, a las 23.30 horas, la Piscina Municipal de Humilladero acogerá el XL Festival Flamenco del Emigrante con la actuación de Adela Campallo y su cuadro flamenco. Considerada una de las figuras más reconocidas del panorama flamenco actual, la bailaora sevillana presentará un espectáculo que aúna fuerza, elegancia y un profundo respeto por la tradición. Con una trayectoria consolidada sobre los principales escenarios nacionales e internacionales, Campallo destaca por un estilo personal que combina técnica, sensibilidad e intensidad expresiva.

FIESTAS DE SINGULARIDAD TURÍSTICA

Alhaurín de la Torre celebrará del 31 de julio al 2 de agosto el Festival Gastronómico de Zapata, fiesta declarada de Singularidad Turística por la Diputación de Málaga, cuyos orígenes se remontan a la década de los sesenta, coincidiendo con la festividad de Nuestra Señora de la Asunción y el inicio de la temporada agrícola.

En 1990, en torno a esta feria, se organiza el primer concurso de gastronomía que nace con una característica especial: los platos presentados deben ser compartidos con todo el público asistente. Y es precisamente este sello de identidad el que hace surgir, simultáneamente al concurso, el Festival Gastronómico en el que se degusta comida casera elaborada por vecinas y vecinos de la barriada.

Asimismo, Benalauría se prepara para su fiesta de Moros y Cristianos que tendrá lugar el 2 de agosto. Siguiendo la tradición, Benalauría celebra el primer domingo de agosto su fiesta de Moros y Cristianos, en la que vecinos y vecinas recrean, mediante una representación callejera, la rebelión mudéjar ocurrida en la Serranía de Ronda durante el siglo XV.

El grupo Electroduendes lleva a la Semana Cultural de Algatocín, el viernes 31 de julio, sus versiones de grandes éxitos del pop en español. Será a las 22:30 horas en la Alameda de Andalucía.

También el 31 de julio, a las 23.30 horas, Diego Valdivia presentará en la plaza de Andalucía de Sierra de Yeguas su espectáculo 'Aromas del Sur', en formato trío. El público podrá disfrutar de versiones de bandas sonoras tan conocidas como Game of Thrones, Interstellar o El último mohicano, junto a composiciones propias inspiradas en distintas ciudades andaluzas.

CIRCO Y PÚBLICO INFANTIL

Por su parte, la artista Eva Escudier llevará a Algatocín el espectáculo 'Ursitoare', una propuesta de circo contemporáneo que podrá disfrutarse el jueves 30 de julio, a las 22.00 horas, en La Alameda.

Inspirado en la figura mitológica de las Ursitoare, las hadas del destino de la tradición rumana, el montaje combina acrobacia aérea sobre telas, danza y teatro gestual para construir un universo visual cargado de poesía. A través del movimiento y de una cuidada puesta en escena, el espectáculo invita al público a reflexionar sobre el destino, la libertad y la capacidad de transformar el propio camino.

Por otra parte, el 31 de julio, Timbleque Animación lleva a la Feria de Santiago de Casarabonela su espectáculo infantil 'Cantolandia'. Será a las 20:00 horas en la plaza de Casarabonela. 'Pipipecas' es una entrañable niña que teme quedarse dormida por miedo a los 'monstruos'. Una noche, vencida por el cansancio, se queda dormida y en su sueño, viaja a un mundo mágico llamado 'Musilandia'. Allí conocerá a numerosos personajes y descubrirá que las canciones pueden convertirse en una poderosa herramienta para vencer los miedos y derrotar a los monstruos que no la dejan dormir.

El espacio expositivo Pacífico 54 de la Diputación de Málaga acoge del 23 de julio al 11 de septiembre la exposición 'Presencias 61. Arte Sostenible', de la Asociación de Artistas Plásticos de Málaga. Esta nueva colectiva presenta casi medio centenar de obras de diferentes técnicas, tamaños y formatos con la que Aplama rinde homenaje al arte sostenible. El horario de visitas es de lunes a viernes de 10.00 a 14.00 horas. Festivos cerrados. Entrada libre.

Asimismo, también comparte espacio la exposición fotográfica 'El corazón de la Brigada' se adentra en la labor humana y profesional de los bomberos forestales del Infoca. La muestra, compuesta por 23 fotografías, podrá visitarse hasta el 29 de agosto en la sede de la institución provincial (espacio expositivo Pacífico).

'El corazón de la Brigada' acerca al público una realidad que, en muchas ocasiones, solo se contempla desde la distancia, a través del humo, de las imágenes de los medios aéreos o de los datos incluidos en los partes de emergencia. El proyecto pone el foco en quienes forman parte de los operativos de extinción y muestra la dimensión personal de un trabajo marcado por el riesgo, la preparación, el compañerismo y la vocación de servicio. La entrada es libre y puede visitarse de lunes a viernes de 10.00 a 20.00 horas. Festivos cerrados.

La muestra 'Realismo mágico' de la artista Maribel Alonso reúne en el MAD de Antequera (Calle Diego Ponce, 12) cerca de 80 cuadros de todas las épocas pictóricas. Esta exposición es un recorrido por su trayectoria y una invitación formal a que el público se mueva entre sus colores vívidos y sus geometrías anímicas. Se podrá visitar hasta el 20 de septiembre, de lunes a sábado, de 10.00 a 20.30 horas. Entrada libre hasta completar aforo.

INT25. se trata de una exposición de las diferentes obras realizadas por el alumnado del Máster Universitario de Producción Artística Interdisciplinar de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Málaga (UMA) durante el curso 2024-2025.

La exposición, que acoge una amplia variedad de propuestas artísticas a través de diferentes medios como la pintura, la escultura, el dibujo, la fotografía, el vídeo o la instalación, entre otros, se podrá visitar en el Centro Cultural María Victoria Atencia (MVA) de la Diputación de Málaga hasta el 23 de septiembre de 2026. La entrada es libre y los horarios de visitas son: julio y agosto de lunes a viernes de 9.30 a 13.30 horas. Septiembre de 10.00 a 20.00 horas. Cerrado del 17 al 21 de agosto y el 8 de septiembre.